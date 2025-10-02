Fact checking: fiscal nunca denunció presiones, como lo aseguró Daniel Quintero

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, afirmó en Sin Anestesia de La Luciérnaga que una fiscal había llorado durante una audiencia denunciando presiones para condenar a funcionarios de su administración.

“La última fiscal se puso a llorar en la audiencia... diciendo que estaba siendo presionada”, aseguró Quintero, insinuando que tanto medios de comunicación como entes de control estarían promoviendo una persecución judicial en su contra.

Caracol Radio verificó y comprobó que es falsa la afirmación

Tras la declaración del exalcalde, Caracol Radio verificó el caso e inicialmente concluyó que no existía prueba alguna de que una fiscal hubiera denunciado presiones. Caracol Radio recibió posteriormente, por parte de Quintero, un audio de 38 segundos en el que se escucha a una fiscal llorando mientras anuncia su renuncia, pero sin hacer referencia alguna a presiones externas o persecuciones.

Derecho de petición reveló el video completo

Ante la insistencia de Quintero, quien incluso anunció una solicitud de rectificación sin aportar nueva evidencia, Caracol Radio elevó un derecho de petición y obtuvo la grabación completa de la audiencia, realizada el 22 de noviembre de 2024 ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín.

La audiencia tuvo una duración de 22 minutos. En ella, la fiscal solicitó aplazar la diligencia por no haber podido unificar el escrito de acusación. Atribuyó sus dificultades a una alta carga laboral, falta de personal de apoyo y estrés, razones que la llevaron a presentar su renuncia.

En sus palabras:

“No me ha sido posible darle término a esta diligencia por dificultades con las labores del despacho [...] la agenda de audiencias, principalmente de juicios, ha sido compleja. [...] La suscrita no tiene asistente y tiene casos todos muy complejos”.

Este es el video de la audiencia, mencionada por el exalcalde Daniel Quintero. pic.twitter.com/atyPDq5ug2 — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) October 2, 2025

La fiscal lloró al hablar de su renuncia, no de presiones

El momento en que la fiscal rompe en llanto ocurrió después de la intervención de los abogados. Cuando el juez le preguntó a partir de qué fecha se haría efectiva su renuncia, ella respondió llorando, lo que corresponde al mismo audio enviado por Quintero.

En ningún momento de la grabación se escucha una denuncia de presiones por parte de superiores o externos. La causa del llanto fue la sobrecarga laboral, reconocida incluso por el abogado defensor de la exsecretaria Alexandra Agudelo, por el representante del Distrito en calidad de víctima, y por el mismo juez, quien responsabilizó a la Fiscalía por no entregar los apoyos necesarios.

Caracol Radio mantiene su verificación

Tras revisar el video completo, Caracol Radio ratifica que no hay evidencia de presiones a la fiscal para procesar a funcionarios de la alcaldía de Quintero. La afirmación del exalcalde fue falsa y no está sustentada por los hechos ocurridos en la audiencia judicial.