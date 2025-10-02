Nequi anuncia suspensión temporal de la App en octubre 2025: fecha y horario del mantenimiento

Actualmente, cientos de usuarios usan la plataforma de Nequi, una billetera y banco digital que funciona por medio de una aplicación en el celular, la cual permite que los usuario realicen transacciones como enviar, recibir, ahorrar, pagar servicios, paquetes móviles entre otras opciones.

Sin embargo, la aplicación mandó un comunicado en el que avisa que realizará la suspensión de sus servicios durante un día de octubre. Le contamos cuándo será y durante que franja del día.

Nequi anuncia mantenimiento para octubre:

La plataforma y billetera digital Nequi anunció que dejará de operar el próximo domingo 5 de octubre del 2025, entre las 2:00 de la mañana y 5:00 de la mañana. La aplicación afirma que esta pausa se deberá a un mantenimiento en la app, por lo que durante ese tiempo no podrá acceder a la aplicación.

En este orden de ideas, le recomendamos anticipar y programar las transacciones o retiro de dinero que necesite retirar, ya que esta dejará de funcionar durante 3 horas.

Sin embargo, aunque el acceso de la aplicación esté bloqueado, las personas que deseen hace uso de sus Tarjetas Nequi Visa para hacer compras presenciales o transacciones por PSE, lo podrán hacer con normalidad ya que estas funciones continuarán operando.

¿Qué funciones tiene la tarjeta Nequi?

La aplicación ofrece un servicios de Tarjeta Nequi Visa, la cual permite hacer compras en Colombia y en el exterior de manera física o digital. La aplicación afirma esta opción débito no necesita un estudio de crédito y puede solicitarla digital o física.

Si si dispositivo Android tiene NFC, que un método de pago sin contacto, puede usar la tarjeta Nequi para pagar en comercio con datáfono, vincular la billetera de Google o a Garmin Pay, para hacer pagos rápidos y sin contacto.

Cómo activar la Tarje Nequi Visa física: paso a paso

Ingrese a la aplicación de Nequi.

Diríjase a la opción de “Servicios” y seleccione la opción de “Finanzas”

y seleccione la opción de Ubíquese en “Usa tu plata” y ahí encuentra la “Tarjeta”

y ahí encuentra la Presione “Rastrea y activa tu Tarjeta”

Escoja “Activar Tarjeta” y después “Activar Tarjeta Física”

y después Escriba los 6 número que tiene impresos en la tarjea física por la parte de atrás.

Luego le pedirá su calve de Nequi.

Cuánto dura el bloqueo temporal de Nequi

En caso de que haya realizado varios intentos fallidos de ingreso a la aplicación por calve o por reconocimiento facial, esto puede generar un bloqueo en la misma. En este orden de ideas, por temas de seguridad, Nequi no le permitirá ingresar a su cuenta durante 2 horas.

Otra de las opciones que puede hacer es desbloquear su clave, en este orden de ideas, si se realizó los 3 intentos fallidos , le saldrá una opción de “Recuperar Clave”. En esta alternativa se le solicitará una foto de su cara con el fin de verificar la veracidad del usuario que intenta ingresar y crear una nueva clave.

En caso de tener alguna duda respecto a este bloqueo, puede comunicarse con los canales oficiales que son dentro de la aplicación misma o llamando al (+57) 3006000100.