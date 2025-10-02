Presidente Petro cuestiona a Rendón por minería ilegal y el gobernador lo acusa de “ineficiencia”

El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, protagonizaron un nuevo rifirrafe a través de sus cuentas en X, con acusaciones mutuas sobre el manejo del orden público y la minería ilegal en el departamento.

Petro aseguró que el gobernador “debe ajustarse a la verdad” y negó que en Antioquia exista algún cese al fuego con estructuras armadas ilegales. “Todas están bajo combate y por eso tenemos bajas. El Ejército ni las demás fuerzas están quietas. Insulta el gobernador a los que caen en combate al insinuarlo”, escribió.

El jefe de Estado agregó que mientras su gobierno ha incautado “25 toneladas de cocaína en el Pacífico” desde agosto, en Antioquia las rentas ilegales siguen ligadas al oro y acusó a los gobiernos departamentales de haber favorecido esa financiación con su esquema de titulación minera.

La respuesta

Rendón respondió: “Usted está queriendo tapar la ineficiencia y desidia de su gobierno, que va de salida, aprendiendo árabe. Se lo digo en inglés, a propósito de la revocatoria de su visa: too late”.

El gobernador subrayó que Antioquia “no tiene costa pacífica” y cuestionó la reducción en las incautaciones de coca: “La tasa neta cayó de 42 % a 28 %. Usted celebra llenar baldes de agua mientras la casa, que es Colombia, se hunde bajo el diluvio en cultivos de coca”.

Finalmente, Rendón replicó las críticas de Petro sobre minería, recordándole que desde enero de 2024 la Nación asumió las funciones de titulación y fiscalización minera en Antioquia: “Bien haría usted y sus ministros en rendir cuentas y dar la cara a los pequeños mineros”.