Armada de Colombia abre convocatorias a los jóvenes de Medellín para prestar servicio militar

La Armada de Colombia anunció nuevas convocatorias en Medellín para que los jóvenes entre 18 y 24 años definan su situación militar e inicien un camino de formación y servicio al país. Las jornadas se llevarán a cabo los días 27 y 28 de octubre y el 5 de noviembre en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Hernández, y están dirigidas a quienes deseen incorporarse como infantes de marina o continuar su carrera dentro de la institución.

En entrevista con Caracol Radio Medellín, el capitán de corbeta José Alejandro Méndez Jaramillo, comandante del Distrito de Incorporación N.º 05, explicó que la convocatoria está abierta a jóvenes con o sin bachillerato, y destacó que se trata de una oportunidad no solo para cumplir con un deber constitucional, sino también para transformar sus vidas.

“Prestar el servicio militar es el primer paso hacia una vida llena de sueños, sacrificios y satisfacciones. Además, quienes lo hacen tienen la posibilidad de formarse como infantes profesionales de manera totalmente gratuita”, aseguró el capitán Méndez.

Convocatorias disponibles

Durante el servicio, los jóvenes que ya hayan terminado el bachillerato cumplirán 12 meses, mientras que quienes no lo hayan hecho prestarán servicio por 18 meses. En este último caso, la Armada brinda la oportunidad de validar y terminar sus estudios durante el proceso.

Además, todos los incorporados recibirán una bonificación mensual cercana a los $980.000, con alojamiento, alimentación, vestuario y servicios de salud completamente cubiertos. A partir del 2026, dicha bonificación será equivalente al salario mínimo legal vigente.

Proceso de incorporación

Incluye exámenes médicos, odontológicos y psicológicos básicos, realizados por una comisión especializada que viaja desde Bogotá. Los aspirantes deben presentarse con su cédula de ciudadanía y, si usan gafas, llevarlas para los exámenes visuales. La altura, el peso y la integridad física son factores que también se evalúan, aunque sin exigencias extremas.

Para garantizar el acceso de jóvenes de todo el departamento, la Armada cubrirá el transporte desde municipios lejanos, así como la alimentación durante el proceso. En caso de no ser aptos, los participantes serán retornados a sus lugares de origen sin ningún costo.

“Este no es solo un tema de servicio, también es una oportunidad educativa y de crecimiento. Quienes presten el servicio militar pueden continuar su formación como suboficiales, oficiales o infantes profesionales”, añadió Méndez.

Para más información sobre el proceso de incorporación, requisitos o detalles de las jornadas, los interesados pueden comunicarse a los números de contacto 313 817 0288 o 314 430 9325.