Deslizamiento pone en riesgo a 20 viviendas en Granada, al menos ocho familias fueron evacuadas

Un deslizamiento provocado por las fuertes lluvias mantiene en riesgo a cerca de 20 viviendas en el sector La Paz, del municipio de Granada, en el Oriente antioqueño. El aguacero afectó además el 70% de la vía de acceso, que quedó cubierta por lodo y agua.

Según informó Liliana Patricia López, secretaria de Planeación, ocho de las viviendas ya presentan daños visibles como grietas y son evaluadas por las autoridades de gestión del riesgo para establecer si deben ser evacuadas de manera definitiva. Por ahora, las familias decidieron reubicarse de manera preventiva.

Los organismos locales de atención de emergencias realizan recorridos en la zona para determinar la magnitud del deslizamiento y establecer las medidas necesarias frente al riesgo que persiste en el sector.

Otras emergencias

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) pidió la creación de una mesa técnica permanente para enfrentar las inundaciones recurrentes en el casco urbano de El Bagre, en el Bajo Cauca, donde cada temporada de lluvias al menos quince barrios y cerca de 3.000 personas resultan afectadas.

El organismo advirtió que el problema se origina en factores como el desbordamiento del río Nechí, la insuficiencia del drenaje pluvial, la minería ilegal y la falta de infraestructura adecuada para el control de aguas.

La Comisión de Recursos Hídricos de la SAI convocó al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de El Bagre, Corantioquia, el sector minero formal y la comunidad a integrar esfuerzos en un plan que combine restauración fluvial, modernización del drenaje urbano y gestión integral del riesgo.