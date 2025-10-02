Tras ataque que dejó un militar muerto y tres heridos en Anorí, piden intervención del Estado

Por el ataque con explosivos del frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, las autoridades locales insisten en un abandono del Estado frente a la escalada de violencia.

En las últimas horas, en el ataque con explosivos, fue asesinado el soldado Brayan David Bello Serrano, mientras que tres de sus compañeros resultaron heridos.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, aseguró que la población está atrapada entre el Clan del Golfo y las disidencias Farc, que avanzan con fuerza en las zonas rurales. “El Estado ha estado ausente y la comunidad vive atemorizada”, advirtió.

Recompensa

En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que los uniformados enfrentan a los grupos armados “sin las herramientas necesarias” y reveló que, incluso, cuando los soldados heridos eran trasladados en ambulancia quedaron en medio del fuego cruzado, lo que puso en riesgo a la misión médica.

Mientras la Fuerza Pública refuerza su presencia en el territorio para evitar nuevos ataques, la Alcaldía de Anorí mantiene medidas de emergencia: toque de queda nocturno hasta el 7 de octubre, restricción de parrilleros en moto y limitación en horarios de comercio, licor y eventos nocturnos.

Finalmente, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con los responsables de este reciente ataque con explosivos.