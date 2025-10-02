En medio de cuestionamientos a ternados, Concejo entrevista aspirantes a Contraloría de Medellín

Medellín, Antioquia

Este jueves, 2 de octubre, se realiza la entrevista oficial a los candidatos que integran la terna final para la elección del nuevo Contralor Distrital de Medellín, en un proceso que avanza bajo la coordinación de la Universidad Pontificia Bolivariana, encargada del concurso de méritos.

De acuerdo con los resultados, la terna se conformó de los tres mejores puntajes, obtenidos por Paula Andrea Ortega Escobar (282,29 puntos), Luis Eduardo Álvarez Vera (281,10) y Alina Marcela Restrepo Rodríguez (266,00). Luego de las entrevistas, el Concejo elegirá al Contralor de Medellín en la segunda semana de octubre.

Según fuentes políticas consultadas por Caracol Radio, la disputa por los votos se estaría dando entre Ortega y Restrepo, quienes contarían con apoyos diferenciados al interior de las bancadas.

Alina Restrepo: rol en auditorías durante el quinterismo y contratos bajo la lupa

Alina Marcela Restrepo Rodríguez fue subcontralora distrital entre 2020 y 2021, en el arranque de la alcaldía de Daniel Quintero Calle, y su papel ha sido señalado como parte de un esquema que habría buscado limitar el alcance de auditorías en los primeros años del cuatrienio. Fue designada en esa época por la entonces contralora Diana Carolina Torres.

Luego pasó a Sapiencia, en la misma administración, donde fue supervisora de los contratos 373 de 2022 y 266 de 2023 del programa YESMED!, uno de los procesos denunciados por la Alcaldía de Federico Gutiérrez ante presuntas irregularidades.

Restrepo también fue alcaldesa encargada de Barbosa en 2019, designada por el entonces gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Se le ha vinculado políticamente con el exsenador Germán Hoyos, quien renunció al Partido de la U y hoy hace parte del movimiento Creemos, liderado por el actual alcalde de Medellín, por donde aspirará a la Cámara de Representante.

Paula Ortega: funcionaria de carrera y sindical en la Contraloría

Paula Andrea Ortega Escobar trabaja en la Contraloría Distrital de Medellín desde 2016, donde ha ocupado cargos de profesional universitario y especializado, y fue delegada en algunos encargos durante la administración del contralor Pablo Garcés. También se ha desempeñado como líder sindical.

A pesar de críticas sobre una presunta permisividad frente a irregularidades de la administración Quintero, Ortega ha sostenido que no era su responsabilidad liderar auditorías, ya que su rol estaba en procesos administrativos y técnicos distintos.

Luis Álvarez: actual procurador y perfil conservador

Luis Eduardo Álvarez Vera es actualmente procurador provincial del Suroeste antioqueño. Tiene trayectoria en la Procuraduría General de la Nación y es identificado como cercano al partido Centro Democrático. También ha sido relacionado políticamente con el representante a la Cámara Felipe Lemus, quien fue parte del Partido de la U.

Aunque tuvo un puntaje alto en el proceso, las fuentes indican que su nombre no sería el más opcionado dentro de las corrientes mayoritarias del Concejo.