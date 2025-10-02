Simulacro Nacional pondrá a prueba la capacidad de respuesta de Hidroituango ante emergencias

Ituango, Antioquia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que el 22 de octubre, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que este año tendrá como centro de operaciones la Central Hidroeléctrica Ituango, en Antioquia.

Por primera vez, el ejercicio será evaluado en tiempo real desde el territorio, con el fin de medir la capacidad de respuesta de EPM, las autoridades locales y las comunidades frente a un escenario de riesgo por inundación.

Sonarán las alarmas en Hidroituango y municipios vecinos

Durante la jornada, sonarán las alarmas en Hidroituango y en los municipios cercanos como parte del ejercicio. Se simulará un aumento del nivel del río Cauca, lo que activará alerta roja por inundación en la cuenca media y baja, desencadenando la puesta en marcha de los planes de emergencia y evacuación hacia zonas seguras previamente definidas por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, EPM y las autoridades locales.

El ejercicio también permitirá probar la activación de los protocolos de respuesta en otros departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar, reforzando el trabajo articulado del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Preparación comunitaria y atención integral durante el simulacro

La UNGRD, en coordinación con EPM, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) y la Cruz Roja seccional Antioquia, adelanta un plan pedagógico previo para que las comunidades conozcan las rutas de evacuación, los puntos seguros y las recomendaciones básicas para actuar con calma durante el ejercicio.

Este año, el simulacro también resaltará la relevancia de la protección financiera como estrategia clave para salvaguardar infraestructuras esenciales ante desastres, así como la implementación del Protocolo de Atención de Animales en Situación de Emergencia.

“Por primera vez, vamos a liderar este importante ejercicio desde el territorio. Vamos a revisar los planes de gestión del riesgo y vamos a garantizar el acompañamiento directo a las comunidades que enfrentan en primera línea escenarios de riesgo” afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

De forma simultánea, los 32 departamentos del país realizarán ejercicios similares adaptados a las amenazas más relevantes de cada región, fortaleciendo la capacidad nacional de respuesta frente a emergencias.