UdeA necesita $148 mil millones para cerrar el año: deuda histórica ya supera los $400 mil millones

Medellín

La situación financiera sigue teniendo un panorama crítico en la Universidad de Antioquia. Esta vez, la institución de educación superior reconoció necesitar 148 mil millones de pesos para cumplir con sus compromisos al cierre de este año, entre ellos pagos a empleados, contratistas y proveedores.

El rector Jhon Jairo Arboleda explicó que, aunque se esperan algunos ingresos en los próximos meses, los recursos siguen siendo insuficientes para superar la crisis.

El Consejo Superior ya autorizó un crédito de tesorería por 54 mil millones de pesos, mientras que la institución prevé recibir cerca de 34 mil millones por la venta de predios, entre ellos la Hacienda El Progreso en El Retiro —cuyo proceso de compra ya fue firmado y debería concretarse en diciembre— y varios lotes en el barrio Villahermosa, en Medellín.

“Mientras esperamos que esos giros se concreten, ya hemos hecho disminuciones de gastos importantes para este semestre. Las propuestas que tenemos son para el presupuesto 2026, pero en el entre tanto debemos cerrar bien este año y cumplir con todos los compromisos”, señaló Arboleda.

La ley 30 y el porqué de la crisis

El rector advirtió que la crisis tiene un origen estructural: los recursos del Estado apenas cubren el 70% de los gastos, lo que obliga a la Universidad a generar ingresos adicionales mediante convenios, proyectos académicos, servicios de extensión, venta de activos y créditos.

La situación sería consecuencia de una desfinanciación histórica derivada de la Ley 30 de 1992, que definió las transferencias de la Nación a las universidades públicas sin un ajuste proporcional al crecimiento de la cobertura ni a los costos de operación, provocando una deuda acumulada que ya supera los 400 mil millones de pesos.

“Son recursos que debimos haber recibido y no llegaron. La Universidad siguió funcionando y creciendo sin esos aportes, lo que abrió un hueco financiero en más de tres décadas de vigencia de esta ley. Lo que buscamos ahora es que se ajusten los artículos presupuestales para que los recursos transferidos por el Estado sean suficientes frente a los gastos actuales de la universidad pública”, explicó Arboleda.

Para enfrentar la coyuntura, se generó un plan de austeridad orientado a reducir gastos sin afectar su misión educativa. Además, el Ministerio de Educación mantiene una inspección en la UdeA, en donde una funcionaria revisa a detalle la situación financiera y ya recibió la información completa sobre contratos, gastos y controles internos.

De forma paralela, la administración de la Universidad de Antioquia informó que sostiene diálogos con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en busca de apoyos adicionales y alivios tributarios, como exenciones en el pago de predial. Aunque estas medidas no representan ingresos directos, sí disminuirían la carga de egresos en valores altos.