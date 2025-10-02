‘Costeños’ y ‘Pepes’ anuncian nuevo cese hasta el 20 de enero de 2026

Desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota, los cabecillas criminales Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de la banda ‘Los Costeños’, y Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’, firmaron este jueves una declaración en la que anuncian su primer compromiso con un proceso de paz enfocado en Barranquilla y su área metropolitana.

El documento, acompañado por un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, recoge la voluntad de ambas estructuras de acogerse al llamado del presidente Gustavo Petro para desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someterse a la ley.

¿Qué compromisos asumieron?

1. Mantener una tregua temporal de homicidios, extorsiones, hurtos y demás delitos, al menos hasta el 20 de enero de 2026.

2. Desvincular las fiestas de los “picós” del control territorial criminal, promoviendo su uso como espacios culturales y de convivencia.

3. Invitar a otras organizaciones delincuenciales de Barranquilla y el Atlántico a sumarse al proceso de paz urbana.

En el texto, ambos cabecillas afirman que su decisión responde a la necesidad de abrir caminos de convivencia y brindar a los jóvenes de los barrios más golpeados por la violencia una oportunidad distinta.

“Nos anima la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica en Barranquilla, la ciudad que nos vio nacer”.

Este acuerdo constituye el primer gesto de desescalamiento entre las dos estructuras criminales más poderosas de la ciudad y marca el inicio de lo que el Gobierno Nacional ha denominado Proceso de Paz Urbana, orientado a reducir los índices de violencia e inseguridad que por años han afectado a la capital del Atlántico.