Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, podría recuperar su libertad

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla decretó la nulidad del auto impugnado en el proceso que se sigue contra Digno Palomino, procesado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, entre otros.

La jueza Sheila Ortega Téllez, resolvió la apelación presentada por la defensa contra una decisión del Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías que ordenó la detención del cabecilla de Los Pepes, por su presunta vinculación con 17 homicidios.

Durante la diligencia, la jueza argumentó su decisión en que en el fallo del juez de primera instancia “hubo una ausencia absoluta de motivación, motivación incompleta y deficiente”, puntualizó la togada.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Ortega resolvió anular el auto cuestionado y devolver el expediente al juzgado de origen. Este deberá, en un plazo de tres días, adoptar una nueva decisión.

Con esta decisión, el proceso regresa al punto de origen mientras se espera una nueva determinación judicial que defina el rumbo del caso.

Fase exploratoria de paz

La polémica decisión judicial se conoce días después en que ‘Los Pepes’, liderada por Digno Palomino, y ‘Los Costeños’, bajo alias “Castor”, han iniciado un proceso de paz exploratorio con el Gobierno Nacional.

Las autoridades adelantan una caracterización de las estructuras criminales. Esta labor comprende la identificación del número de integrantes, las zonas bajo su control, estructuras operativas y conexiones con otros grupos al margen de la ley.