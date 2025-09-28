Diálogos de paz: Digno Palomino y alias ‘Castor’ son trasladados a Bogotá

Bajo estrictas medidas de seguridad, los cabecillas de las estructuras criminales, Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias “Castor”, máximo líder de ‘Los Costeños’, fueron trasladados a Bogotá para sostener un encuentro con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La reunión busca explorar la viabilidad de un proceso de paz urbana. El encuentro se produce tras reportes de una reducción de los índices de criminalidad en Barranquilla y municipios cercanos durante septiembre, lo que estaría asociado a un cese de hostilidades por parte de ambas estructuras.

Se confirmó que, finalizado el encuentro, ambos cabecillas criminales serán retornados a los sitios de reclusión en el que se encuentran: Palomino a la cárcel Picaleña, en Ibagué y ‘Castor’ a Cómbita, en Boyacá.

Proceso de paz urbano

Barranquilla y el Atlántico ha estado bajo la expectativa de la posibilidad de diálogo debido a que, según las autoridades, el 86% de los homicidios que se registran en el departamento son atribuidos a enfrentamiento entre ambas organizaciones, asimismo el 100% de las extorsiones.

Benedetti, al frente del proceso

El ministro del Interior, Armando Benedetti, es quien lídera junto a la Dirección Nacional de Inteligencia, las mesas con los cabecillas.

Las entidades del orden nacional han adelantado la caracterización de las estructuras criminales para definir la oferta institucional que se pondrá en consideración sobre la mesa, en temas como vivienda, empleo y educación.

Camilo Andrés Pineda , delegado del Alto Comisionado para la Paz en la región, señaló que las muestras de paz deben reflejarse en acciones concretas como sacar a niños, niñas y adolescentes de la dinámica del conflicto urbano, reducir el microtráfico en entornos escolares, disminuir extorsiones y homicidios y garantizar la no repetición.