MinEducación ordena suspender elecciones en Uniatlántico por presuntas irregularidades

El ministro denunció la presunta presencia de personas ajenas a la universidad que estarían agrediendo a votantes.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció a través de su cuenta de X que ordenó la suspensión inmediata de la votación de consulta para la elección del rector de la Universidad del Atlántico, tras múltiples denuncias de violencia, irregularidades y falta de garantías en el proceso electoral.

La decisión fue tomada luego de que el equipo de Inspección y Vigilancia del Ministerio, presente en el campus universitario, “corroborara las denuncias sobre agresiones a estudiantes y condiciones logísticas inadecuadas” para llevar a cabo la jornada electoral.

“He ordenado de manera inmediata la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la Universidad, ello para garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas”, afirmó Rojas a través de sus redes sociales.

Presunta presencia de personas ajenas a la universidad

El ministro también denunció la presencia de personas ajenas a la universidad que estarían agrediendo a votantes, lo que agrava aún más el panorama de seguridad en la institución.

El Ministerio no ha anunciado aun cuándo se reanudará el proceso, pero aseguró que se mantendrá la vigilancia en el campus y se tomarán medidas para restablecer las condiciones necesarias para una elección transparente y segura.

