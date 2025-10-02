Barranquilla

Asciende el número de familias afectadas por lluvias en Soledad, Atlántico: ya son 500

Las viviendas de los damnificados presentan inundaciones y algunos daños de estructura.

Imagen de referencia. Foto: tomada de las redes de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval.

La Alcaldía del municipio de Soledad, Atlántico, confirmó que ya son 500 las familias damnificadas por las recientes lluvias.

Ha informado la administración municipal que continúan caracterizando a las personas afectadas, especialmente por la tormenta tropical registrada en la noche del pasado lunes 29 de septiembre.

El equipo de la Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres municipal adelantan el censo y la entrega de ayudas.

“Estamos haciendo el acompañamiento con los cuerpos de socorro y un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Salud para llegar y hacer la caracterización de personas afectadas, para luego entregar las ayudas humanitarias en el menor tiempo posible”, dijo Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres.

Barrios afectados por las lluvias

Los barrios más afectados son: 7 de agosto, 12 de octubre, Cachimbero, Juan Domínguez Romero, El Tiburón, La Bonga, Villa Soledad, Villa Valentina, entre otros.

Precisamente en este último la ciudadanía denunció que hay maquinarias pesadas en estado de abandono en el cauce del arroyo.

