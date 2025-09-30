Por déficit económico debido al no pago de Nueva EPS, Promedan restringe atención a los afiliados

Medellín

La IPS Promedan informó a sus usuarios afiliados a la Nueva EPS que, por una deuda de esa entidad con la IPS, algunos servicios se verán afectados por falta de recursos económicos para cumplir con la atención de las personas que requieren atención en citas, procedimientos y tratamientos, pero se recalca que las urgencias vitales sí serán atendidas.

En un comunicado, Promedan indicó: “Lamentablemente, nos encontramos ante una grave situación financiera que pone en riesgo la continuidad de la atención que ustedes merecen. A pesar de nuestros esfuerzos, los recursos recibidos recientemente por parte de la EPS son insuficientes para garantizar la prestación del servicio con los estándares de calidad y oportunidad que nos caracterizan”.

Y recalcó que seguirán trabajando para brindar un mejor servicio a los 195,000 afiliados a Nueva EPS que consultan en la IPS Promedan en Itagüí, Medellín y Antioquia.

La señora Aracely Carvajal, líder de usuarios de Nueva EPS en el municipio de Itagüí, comentó a Caracol Radio que Promedan está atendiendo citas de laboratorio, pero las prioritarias, es decir, quien está pendiente de una cirugía u otra situación similar. Agrega que en esta situación los usuarios llevan alrededor de dos semanas.

“Lo que más está afectando, y es muy grave, son las especialidades y las subespecialidades. Es así, no hay nada de atención, porque los médicos no están pasando agenda; entonces, si ellos no tienen una agenda del médico, no pueden asignar ninguna cita. Ellos, algunas especialidades las tienen contratadas y esas están atendiendo”.

Finalmente, la IPS Promedan solicita a la Nueva EPS que destine los recursos adeudados de manera urgente que aseguren la prestación del servicio; también piden a las autoridades, como secretarías de Salud y la Superintendencia de Salud, para que intervengan para que se logre una solución a la problemática.