Estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid salieron a paro indefinido por las estampillas

Medellín

La asamblea multiestamentaria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se declaró en paro indefinido en protesta por l a eliminación de estampillas que, según los estudiantes, desfinancia a la institución universitaria . La decisión se tomó este martes 30 de septiembre.

Según un comunicado de los estudiantes, la decisión fue motivada debido a que la Asamblea de Antioquia aprobó en un primer debate la eliminación de la estampilla que le permite a las universidades Poli, El Tecnológico de Antioquia y la Universidad Digital recibir recursos económicos, y agregaron en el comunicado: “ Este cese de actividades académicas se asume bajo la bandera de la defensa de la educación pública superior y en rechazo a la ya aprobada en primer debate Ordenanza 52 en la Asamblea Departamental de Antioquia, la cual desfinancia a nuestra institución mediante la eliminación de estampillas, sin que exista en paralelo un aumento a la base presupuestal. Así mismo, rechazamos los estudios previos contratados por la Gobernación de Antioquia que buscan presuntamente evaluar la viabilidad de combinar varias instituciones de educación superior del departamento, atentando contra la autonomía institucional y el futuro del Politécnico”.

Los estudiantes informaron que durante la semana se tienen programadas actividades de protesta con las que buscarán visibilizar las exigencias para una solución a la situación actual.

“Le llevamos una propuesta a la Asamblea Departamental, que no nos quiten las estampillas, déjennos que la estampilla cumpla su tiempo de vigencia, que son aproximadamente dos años, un monto exacto de unos ochenta mil millones de pesos, y en ese periodo de tiempo buscamos unas alternativas para que la Gobernación de Antioquia pueda suministrar ese dinero, que son catorce mil millones de pesos anuales que le llegan al Politécnico por estampillas. En esos tres años la Gobernación de Antioquia busca un mecanismo; la manera de llevarlo ha sido por dos puestos”, dijo un líder estudiantil que solicitó no hacer público su nombre.

Al mismo tiempo, convocaron a la comunidad estudiantil a una asamblea general que se realizará en el Politécnico este miércoles, en la que se definirá un pliego de peticiones y garantías académicas, incluidos los parciales.

Finalmente, invitaron a las demás universidades a sumarse al paro, y esperan que este miércoles el Tecnológico de Antioquia se sume a la protesta y construya una agenda de manifestaciones conjuntas.

Durante la tarde de este martes se reportó el bloqueo de la vía de Av. Las Vegas a la altura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo que generó colapso en la movilidad en esa zona del sur de la capital antioqueña.