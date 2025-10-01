Medellín es la ciudad con la menor tasa de desempleo en Colombia

Medellín

Medellín y su área metropolitana proyectan su papel como motor económico de Colombia. Entre junio y agosto de 2025, la tasa de desempleo en el Valle de Aburrá cayó a 6,4%, la más baja del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La cifra representa una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente al 8,3% registrado en el mismo trimestre de 2024, lo que equivale a 95.457 nuevos ocupados, para un total de 2.180.277 personas empleadas en la región.

Este repunte obedece a una estrategia conjunta entre sector público, privado, academia y sociedad civil, que ha fortalecido la confianza empresarial, los programas de emprendimiento y las políticas de empleabilidad.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó los resultados de iniciativas como Empleo Fest, realizado en Plaza Mayor, donde más de 10.000 asistentes tuvieron acceso a 10.000 vacantes ofertadas por 160 empresas y 40 instituciones educativas.

“Nosotros creemos que no existe mejor política social que la generación de empleo y vamos a seguir trabajando. Esto es una buena noticia, pero esto no es el resultado simplemente de una alcaldía. Esto es el resultado del trabajo en equipo, con el sector productivo, con los empresarios, con la sociedad civil, con las universidades y con el trabajo articulado desde la alcaldía”, expresó el mandatario local.

Otros datos del DANE

A nivel nacional, la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 14,8% para el trimestre junio–agosto. En este segmento, Medellín también sobresale con una de las cifras más bajas del país (11,2%), seguida por Florencia (11,3%) y Villavicencio (12,4%).

En cuanto a la informalidad laboral, el DANE reportó que en agosto de 2025 la proporción de ocupados informales en el total nacional fue de 55,7%, con una reducción de 0,3 puntos porcentuales. Sin embargo, en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas la informalidad aumentó de 42,9% en 2024 a 43,4% en 2025.