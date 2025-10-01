Una semana de las crisis en Tarazá: 128 personas desplazadas por combates entre grupos armados

El municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, completa siete días en medio de una crisis de orden público derivada de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN por el control del territorio.

Las hostilidades obligaron al desplazamiento forzado de 128 personas, pertenecientes a 51 familias, quienes abandonaron sus hogares para proteger sus vidas. La cifra aumentó en los últimos días por pocas garantías de seguridad.

Entre los afectados hay 32 niños que quedaron sin clases ni atención en las guarderías o centros de atención a la primera infancia del municipio.

Piden ayuda humanitaria

El alcalde de Tarazá, Yomer Álvarez, confirmó que las familias están albergadas en el coliseo del municipio y solicita atención urgente del Gobierno Nacional para atender esta crisis humanitaria.

Finalmente, las autoridades locales han reiterado la urgencia de reforzar la presencia institucional y humanitaria en las veredas afectadas, mientras se mantiene la alerta por la continuidad de las confrontaciones armadas.