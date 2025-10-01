Desfalco de $3.500 millones impide participación de Apartadó en Juegos Regionales y Departamentales

Apartadó, Antioquia

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Apartadó anunció este 1 de octubre que el municipio no podrá participar en los Juegos Regionales y Departamentales 2025 debido a un déficit financiero de $7.000 millones y a un desfalco por $3.500 millones de pesos, detectado al inicio de la actual administración.

“Esta decisión, que lamentamos profundamente, responde a la realidad financiera que atraviesa el municipio y que nos obliga a priorizar la recuperación de la estabilidad económica, indispensable para poder garantizar procesos deportivos sostenibles en el futuro”, señala el comunicado oficial.

El IMDER aseguró que seguirá trabajando en la promoción del deporte y la actividad física desde otras iniciativas locales, aunque reconoció que el golpe financiero limita la participación de los niños y jóvenes deportistas en escenarios competitivos de nivel regional y departamental.

Contexto del desfalco y presunta corrupción

Este polémico caso tiene de fondo a las irregularidades detectadas durante la administración del exalcalde Héctor Rangel. En abril de 2024, el actual mandatario, Adolfo Romero denunció públicamente que se habían realizado consignaciones irregulares por más de $3.500 millones a cuentas que no correspondían a los fines presupuestales del municipio.

El escándalo encendió las alertas de los organismos de control y derivó en una investigación penal priorizada por la Fiscalía, que señaló presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de prestación de servicios y la utilización de documentos falsos.

Como parte del proceso, el ex tesorero Cristian Mena ya aceptó cargos, pidió perdón público y anunció que devolverá el dinero antes de que se emita una eventual condena.

Por su parte, el exalcalde Rangel continúa vinculado judicialmente al proceso: aunque se encuentra en libertad, enfrenta un proceso penal que avanza hacia la fase preparatoria del juicio oral, mientras la Fiscalía recauda más pruebas documentales y testimoniales que comprueben su responsabilidad en el presunto hecho de corrupción en el Urabá antioqueño.