Instituciones educativas de Remedios se quejan por la falta de personal docente y otros cargos

Remedios- Antioquia

Los rectores del municipio de Remedios, Antioquia, han expresado una gran preocupación porque la falta de personal en las instituciones educativas está afectando las actividades académicas, lo que también ha imposibilitado reabrir sedes rurales.

Caracol Radio conoció que desde la población le han estado solicitando de manera reiterada a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia que se contrate con urgencia docentes, coordinadores, docentes de apoyo, aseadoras, vigilantes, auxiliares administrativos, bibliotecarios y hasta granjeros, pero recalcan que, pese a las solicitudes, la gobernación aún no acelera la consecución del personal, afectando el normal desarrollo de la educación de los menores en esa población del Nordeste del departamento.

Recalcan que desde el año pasado carecen de las personas en las áreas detalladas y que las comunicaciones enviadas a la Secretaría de Educación Departamental también han sido recurrentes, pero se quejan de que no reciben respuestas oportunas. Aunque sí manifiestan que a principios de septiembre la gobernación había manifestado que la contratación se iba a acelerar, pero a fecha del 30 de septiembre todo sigue igual.

Recalcan en la solicitud que la intención es que se nombre a docentes de la subregión que demuestren sentido de pertenencia, ya que varios profesores enviados al territorio no culminan su labor, dejando los procesos educativos a mitad de camino.

Argumentan que la falta del personal puede generar deserción escolar y problemas de salud a los profesores y los directivos ante la situación social que atraviesa la población por el orden público, lo que hace necesario y urgente que se tomen medidas, recalca la solicitud de las comunidades académicas de Remedios.

En un comunicado del 10 de septiembre, la gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, había manifestado sobre la contratación del personal en las instituciones educativas del departamento: “Está ejecutando un proceso de transición con el contrato de personal de apoyo para las instituciones educativas del departamento. A partir del 1 de septiembre, inició un convenio interadministrativo con la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS)”.