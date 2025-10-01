Por cerca de seis meses, cerrarán de manera parcial la Avenida Regional de Medellín

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que cerrará desde hoy miércoles, 1 de octubre, y hasta el 28 de marzo del año 2026, uno de los carriles de la Avenida Regional, en sentido sur - norte, entre la calle 46, debajo del viaducto de la Estación Cisneros de la Línea B del Metro y el intercambio vial de la Madre Laura, calle 92.

Este cierre es obligado por las obras de rehabilitación del interceptor Oriental, que recoge y conduce las aguas residuales de Medellín para su tratamiento en la Planta de Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello.

¿En qué horarios se harán los cierres?

Esta infraestructura permite el saneamiento del Río Aburrá y las obras se realizarán por etapas, de manera escalonada, entre las 9 de la noche y las 4 de la tarde del día siguiente.

¿Qué obras se tienen previstas?

Empresas Públicas explicó que en esta segunda fase de la intervención para este interceptor, se empleará principalmente el método Spiral Wound, “que consiste en insertar un perfil de PVC en espiral dentro de la tubería existente para reforzarla y prolongar su vida útil. Este procedimiento, aplicado con éxito en otras partes del país, se utiliza por primera vez en Medellín gracias a este proyecto”.

En un comunicado, EPM agregó que durante esta ejecución de obra “también se aplicará la técnica Cured in Place Pipe (CIPP), que incluye la inspección con cámaras de circuito cerrado de televisión, limpieza, instalación de mangas de fibra impregnadas con resina epóxica y curado con luz ultravioleta”.

La recomendación a la comunidad es obedecer las instrucciones de señalización en las zonas de obra, que, con personal operativo, orientarán la movilidad.

Recomendó EPM planear los desplazamientos con antelación y utilizar rutas alternas en esos horarios.

¿Qué días se tendrán los cierres?

Los cierres se harán de lunes a sábado y se recomienda como vías alternas la Avenida 80, la Carrera 65 y la Autopista Norte.

Cabe recordar que, como antecedente, “en 2022, después de reparar el socavamiento ocurrido en la avenida Regional por fisuras en la red del interceptor, EPM inició un diagnóstico preventivo sobre el estado de la red y su funcionamiento. La inspección realizada mediante circuito cerrado de televisión, para examinar con detalle la infraestructura, indicó que 3,9 kilómetros de esta tubería requerían un revestimiento interno. De esta extensión ya se han rehabilitado 2,2 kilómetros, con un avance de obra del 56 %”, explicó Empresas Públicas de Medellín.