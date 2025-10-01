Justicia y Paz ordena entrega de bienes de exjefes del Bloque Héroes de Granada para víctimas / Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Medellín, Antioquia

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó la extinción de dominio sobre un conjunto de 27 bienes inmuebles vinculados a exintegrantes del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de destinar dichos activos a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

La decisión fue adoptada dentro del proceso judicial con radicado 110016000253 2013 849096 y 2009 83857, que condenó a Luis Fernando Diosa Franco (‘Hilachas o Juan’), John Mario Carmona Rico (‘Chacho’) y Farley de Jesús Martínez Suárez (‘Pillo Guevardino o Guevardino’), por crímenes graves cometidos en el marco del conflicto.

Bienes rurales y urbanos con fines de reparación

La sentencia declara la extinción del derecho de dominio sobre fincas ubicadas en Cáceres, Santa Rosa de Osos, San Carlos, La Ceja, Itagüí, Envigado y Medellín, así como sobre apartamentos, parqueaderos, cuartos útiles y lotes de terreno en áreas urbanas.

Entre los bienes incluidos se encuentran:

– La finca La Asamblea, en el corregimiento Manizales de Cáceres (Antioquia).– El apartamento 401 del edificio St. Etienne, en el barrio Los Balsos de Medellín, junto a cinco parqueaderos y un cuarto útil.– La finca Santa Isabel y Santa Isabel II, en el municipio de San Carlos.– Apartamentos y parqueaderos en los conjuntos Ciudadela Portón de la Paz y Villa Portal II, en Envigado.– Lotes rurales y urbanos en Antioquia, varios con vocación productiva.

Recursos también provendrán de bienes entregados

Además de los inmuebles declarados con extinción de dominio, la sentencia ordena a la Fiscalía General de la Nación continuar el trámite de extinción sobre otros 27 bienes con medidas cautelares vigentes, y formalizar la entrega de activos reportados por los excombatientes, como una motocicleta y la participación en una asociación pesquera en San Carlos (APROPESCA).

La Unidad para las Víctimas deberá coordinar el uso de estos recursos, asegurando que no haya dobles pagos por el mismo daño y verificando si las víctimas ya han recibido compensaciones en decisiones anteriores.

Reparación subsidiaria a cargo del Estado

La decisión judicial también establece que, si los condenados y los miembros del bloque armado no tienen capacidad total de pago, el Estado colombiano deberá responder de forma subsidiaria, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en decisiones anteriores.

Compromisos de satisfacción y no repetición

Junto con las medidas patrimoniales, la Sala ordenó a los exjefes paramilitares cumplir con acciones de reconocimiento de responsabilidad, perdón público y medidas simbólicas para restablecer la dignidad de las víctimas.