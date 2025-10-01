Doble homicidio en Andes: el Clan del Golfo habría asesinado a jóvenes de 17 y 19 años

Andes, Antioquia

La ola de violencia en el Suroeste antioqueño sigue en aumento, luego de un nuevo caso de doble homicidio registrado en el municipio de Andes, dejando a un menor de edad entre las víctimas fatales.

El hecho se registró en la vereda El Palmar del corregimiento San José, donde según el reporte oficial, hombres armados vestidos de negro e identificados presuntamente como integrantes del Clan del Golfo llegaron a la finca Los Leones. Allí intimidaron a los trabajadores, asesinaron con arma de fuego a Juan Pablo Zapata Caro, de 19 años, y posteriormente se llevaron a Juan José Galeano Araque, de 17, a quien también le dispararon minutos después.

De acuerdo con las autoridades, el hecho estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, en un territorio donde delinquen estructuras como la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial Organizado La Terraza.

Ola de violencia en el Suroeste antioqueño

Este ataque se suma a otros episodios recientes. El pasado 29 de septiembre fue asesinado Jarlin Alberto Sacedo, de 41 años, cuando sicarios en motocicleta le dispararon en zona urbana. Días antes, el 25 de septiembre, dos trabajadores de una mina, identificados como Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorno, también fueron asesinados por hombres armados que llegaron al lugar preguntando por ellos.

Con este nuevo doble homicidio, Andes alcanza 51 muertes violentas en lo que va del año, cinco de ellas en menos de una semana, una situación que preocupa a organizaciones sociales y a la comunidad en general.

Frente al aumento de la violencia, desde inicios de septiembre las autoridades implementaron el Plan Cosecha 2025, que busca reforzar la seguridad en municipios cafeteros con más de 700 uniformados, con el fin de prevenir extorsiones, hurtos y homicidios durante la recolección de café, que se extenderá hasta diciembre.