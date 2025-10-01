Cartagena

Este será el Plan de Manejo de Transito para el Preludio de Canapote en Cartagena

El recorrido iniciará a las 04:45 p.m. y una vez finalizado, se llevarán a cabo las actividades culturales y conciertos

Este viernes, 3 de octubre, se llevará a cabo el primer Preludio Cultural de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en el barrio Canapote, por lo que la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, anuncia las medidas en materia de movilidad y plan de manejo de tránsito que se llevará a cabo para este importante evento de Cartagena.

El Preludio iniciará en el barrio 7 de Agosto, en la Cra. 13 (por el parqueadero del 7 de agosto) desde la calle 75, bordeando el caño Juan de Angola, hasta calle 63, donde girará a la izquierda hacia la carrera 14 y tomará la calle 62 hacia la Plaza del barrio Canapote.

El recorrido iniciará a las 04:45 p.m. y una vez finalizado, se llevarán a cabo las actividades culturales y conciertos en la plaza de Canapote.

Cierres viales por recorrido del Preludio

Desde las 08:00 a.m. se realizará cierre de la calle 75 entre la Cra. 14A y la Cra. 13 del Barrio 7 de Agosto por logística de la actividad, así mismo, la Calle 62 entre Cra. 13 y 14 que estarán cerradas en el mismo horario.

Cierres viales por actividades culturales y concierto en la Plaza de Canapote:

Por la logística del evento y teniendo en cuenta la acumulación de peatones en la zona, se realizarán los siguientes cierres desde las 10:00 a.m. en el barrio Canapote:

- Calle 62 entre Cra. 16 y Cra. 13

- Calle 63 entre Cra. 16 y Cra. 14

- Cra. 16 entre Calle 61 y Calle 64 y la Cra 14 entre Calle 62 y 63

El DATT invita a disfrutar con responsabilidad

El Departamento Administrativo de Transito y Transporte- DATT, invita a la ciudadanía en general a que disfrute de estas actividades culturales con responsabilidad, en orden y asumiendo un buen comportamiento, indicando a los asistentes que, si van a ingerir licor, no conduzcan y “Cambien la Llave por la Vida”.

