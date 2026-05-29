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29 may 2026 Actualizado 15:33

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Guardia Ambiental continua convocatoria para voluntariado, servicio social y prácticas profesionales

La jornada de inscripción presencial se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Espíritu del Manglar

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Debido a la cantidad de personas interesadas, la Guardia Ambiental Colombiana informa a la ciudadanía que este sábado 30 de mayo se continuará con el proceso para la vinculación de nuevos miembros a la entidad, con el propósito de fortalecer las acciones de educación, vigilancia y protección ambiental en el Distrito de Cartagena.

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En esta ocasión, la jornada de inscripción presencial se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Espíritu del Manglar, en la sede de la Guardia Ambiental Colombiana, a partir de las 8 a.m.

La convocatoria está dirigida a:

1. Ciudadanos voluntarios interesados en apoyar las labores de conservación y cultura ambiental.

2. Estudiantes de instituciones educativas, grados 9°, 10° y 11°, que requieran cumplir con el servicio social obligatorio.

3. Estudiantes del SENA de programas técnicos y tecnológicos ambientales, para la realización de prácticas profesionales.

La Guardia Ambiental Colombiana reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales, la recuperación de los cuerpos de agua y la promoción de una cultura ciudadana responsable con el ambiente en Cartagena.

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