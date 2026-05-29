Cartagena activa fuerte dispositivo de tránsito para garantizar la movilidad este 31 de mayo

Con motivo de las Elecciones Presidenciales que se realizarán este domingo, 31 de mayo, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT anunció un amplio plan operativo y de movilidad que permitirá garantizar el orden vial, la seguridad y la movilidad segura en Cartagena durante toda la jornada democrática.

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En articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, la Dirección de Tránsito de la Policia, Distriseguridad y demás autoridades distritales, el DATT dispondrá de 119 unidades operativas y 35 vehículos que estarán desplegados estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, especialmente, en zonas de alta afluencia y alrededores de los puestos de votación donde se vea comprometida la movilidad.

“Garantizar la movilidad y la seguridad vial durante las elecciones también hace parte del compromiso institucional con la democracia y la protección de todos los cartageneros, así mismo, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se realizará el monitoreo permanente del comportamiento vial y de seguridad durante la jornada electoral”, señaló José Ricaurte, director del DATT.

Dentro de las acciones previstas se encuentran controles en los principales corredores viales y accesos a la ciudad, especialmente en la zona norte y vías de ingreso a Cartagena.

El DATT informó además que se intensificarán los operativos para evitar:

• El sobrecupo en vehículos de transporte.

• El ascenso y descenso indebido de pasajeros sobre la vía pública y en 200 metros del perímetro de los puestos de votación.

• Los bloqueos y congestiones en inmediaciones de puestos de votación.

• El mal estacionamiento que afecte la movilidad y el acceso de los ciudadanos.

• La instalación de publicidad política en sitios no autorizados, conforme a las disposiciones establecidas en el decreto presidencial vigente.

Las autoridades también mantendrán vigilancia especial en puntos de alta concurrencia de la ciudad para prevenir afectaciones a la movilidad y posibles alteraciones del orden público.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció un despliegue de aproximadamente 1.400 efectivos que estarán acompañando el proceso electoral y atendiendo situaciones relacionadas con bloqueos, protestas y demás eventualidades que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada.

El DATT hace un llamado a todos los ciudadanos a respetar las normas de tránsito, atender las indicaciones de las autoridades y programar con anticipación sus desplazamientos para contribuir al éxito y tranquilidad de esta importante jornada democrática.