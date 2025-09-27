Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre se calientan con el Preludio Cultural Universitario

Bajo el ritmo de la música y el color de las comparsas estudiantiles, el Preludio Cultural Universitario congregó a cientos de cartageneros y visitantes en el Centro Histórico, asentuando la entrada oficial de la ciudad al ambiente festivo que fomenta el acceso a la cultura y el disfrute de las expresiones que distinguen a ‘La Fiesta que nos Une’.

El alcalde Dumek Turbay Paz destacó la participación masiva en este evento que contó con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y Corpoturismo: “Cumplimos nuestra promesa de iniciar desde ya una celebración inolvidable. El Preludio Universitario fue una muestra del talento y la energía que caracterizan a nuestra ciudad”.

El recorrido inició a las 3:00 p.m. desde Las Bóvedas y culminó con un espectáculo musical en la Plaza de la Aduana, donde se presentaron agrupaciones representativas de instituciones como la Universidad de Cartagena, la Universidad del Sinú, Unicolombo, UniNúñez, UniMayor, la Universidad de los Libertadores, Unitecnar, Universidad Libre, Tecnológico de Comfenalco, San Buenaventura y Bellas Artes.

“Este es un evento histórico, importantísimo porque logra unir a grupos culturales de todas las universidades públicas y privadas de Cartagena para que vivan juntos sus Fiestas de Independencia. Agradecemos a la Alcaldía por apoyar, junto con la Red de Universidades, esta jornada tan importante”, señaló Daniel Herrera, representante de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Lucy Espinosa, directora del IPCC, recalcó la importancia de estos espacios: “Este preludio refleja meses de trabajo articulado con actores clave de la ciudad. Con la Escuela Festiva ya en marcha y eventos como este, impulsamos una celebración participativa y de alta calidad artística”.

Los asistentes disfrutaron de las presentaciones del grupo Kalor, Sabor Tropical, las orquestas de la Universidad de Cartagena y Bellas Artes, los grupos vallenatos de UniNúñez y Unisinú, y cierre a cargo del artista salsero Byordy

La Gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, extendió una invitación a la comunidad para acompañar los próximos preludios. “El Preludio Universitario fue un abrebocas de todo lo que se viene. Cada evento será una remembranza de la importancia de nuestra Independencia y junto a la comunidad haremos de estas unas fiestas inolvidables”, afirmó.

Desde septiembre Cartagena se sumerge de lleno en el ambiente festivo que caracteriza sus Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, ratificando que la cultura es el eje central de la identidad y la unión de la ciudad. Para el disfrute de todos y la conmemoración de la historia cartagenera, la agenda sigue y se recarga con los preludios.

Lo que se viene

El próximo viernes 3 de octubre será el momento del Preludio de la Localidad 1 (Histórica y Caribe Norte) en la Plaza de Canapote; el 10 de octubre llega el Preludio de la Localidad 2 (De la Virgen y Turística) en el Estadio de Sóftbol de Las Palmeras; y el 17 de octubre se celebrará el tercer y último preludio en la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía) en el Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo.