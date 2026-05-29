Alejandro Manfredonio y Andrea Piña lideran nueva junta directiva del Cartagena Convention Bureau

La Junta Directiva ratificó la reelección de Manfredonio reconociendo el liderazgo que ha venido impulsando para elevar el posicionamiento de Cartagena, fortalecer la competitividad del destino y consolidar una visión estratégica basada en la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de la relación público-privada. Su destacada trayectoria internacional en la industria hotelera y de eventos lo posiciona como uno de los referentes más influyentes del sector turístico de Cartagena.

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La elección de Andrea Piña Gómez como vicepresidenta refuerza la articulación entre los principales actores de la ciudad, aportando la mirada institucional y empresarial imprescindible para consolidar una agenda de competitividad territorial orientada a atraer inversión y eventos internacionales de alto impacto.

La renovación de esta mesa directiva reafirma el compromiso del CICAVB con una visión moderna de la industria de reuniones: articulada, estratégica y orientada a posicionar a Cartagena como uno de los principales referentes MICE de América Latina y el Caribe.

NUEVA MESA DIRECTIVA 2026–2027

Alejandro Manfredonio - Gerente General de InterContinental Cartagena

Su reelección es un reconocimiento unánime de la industria a años de gestión sobresaliente. Bajo su liderazgo, el Convención Bureau ha avanzado en la internacionalización del destino, el fortalecimiento de la promoción especializada y la consolidación de alianzas estratégicas orientadas a atraer eventos de alto impacto económico y reputacional para la ciudad. Así mismo, ha trabajado en la construcción de una visión moderna de la industria de reuniones, enfocada en inteligencia de mercados, relacionamiento estratégico y generación de valor para todo el ecosistema turístico y empresarial de Cartagena.

Andrea Piña Gómez - Presidenta Ejecutiva, Cámara de Comercio de Cartagena

Economista con más de 22 años de experiencia liderando iniciativas de desarrollo empresarial, competitividad regional y fortalecimiento institucional. Su elección como vicepresidenta reafirma la importancia de continuar consolidando una agenda conjunta entre el sector empresarial, institucional y turístico, orientada a impulsar la competitividad territorial y la atracción de inversión y eventos internacionales.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

La Junta Directiva destacó de manera especial el respaldo del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias Dumek Turbay Paz para la industria de reuniones y eventos, así como la visión de su administración al entender este sector como una plataforma de desarrollo económico, atracción de inversión, generación de empleo y posicionamiento internacional para la ciudad. Este apoyo, canalizado a través de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, se complementa con las importantes obras de infraestructura turística, urbana y de recuperación del espacio público que viene impulsando el Distrito, fundamentales para elevar la competitividad del destino y mejorar la experiencia de residentes, visitantes y organizadores de eventos. Así mismo, la Junta reconoció la participación de la Secretaría de Turismo y de la Corporación de Turismo como miembros del CICAVB, cuyo acompañamiento fortalece la articulación público-privada y consolida una agenda común para proyectar a Cartagena de Indias como un destino MICE líder, competitivo y de alto valor en la región.

AGENDA ESTRATÉGICA 2026 - 2027

Durante la sesión, la Junta Directiva avanzó en conversaciones estratégicas sobre los siguientes ejes prioritarios:

▶ Caso de valor del destino: sustentar el diferencial de Cartagena ante los meetings planners más allá de la comparación directa de costos.

▶ Narrativa y marca MICE: fortalecer un relato de ciudad orientado a eficiencia, experiencia, patrimonio vivo, lujo auténtico y propósito.

▶ Inteligencia de mercados: orientar la captación con información estratégica sobre demanda, segmentos, conectividad y competitividad.

▶ Apertura de nuevos mercados: priorizar oportunidades internacionales para reuniones corporativas, incentivos, congresos y eventos de alto impacto.

▶ Promoción especializada: consolidar herramientas como la nueva página web y Cvent para mejorar visibilidad, conversión y presencia comercial del destino.

▶ Articulación público-privada: reafirmar el rol del Bureau como socio técnico y articulador estratégico del ecosistema MICE de Cartagena.

▶ Competitividad y desarrollo sostenible: impulsar la industria de reuniones como plataforma de desarrollo económico, impacto y proyección internacional para la ciudad.

Se destacó igualmente la importancia de seguir fortaleciendo la sinergia entre el sector público y privado, la generación de nuevas oportunidades comerciales y la construcción de estrategias que eleven la competitividad del destino y continúen posicionando a Cartagena como uno de los principales referentes de la industria de reuniones en América Latina y el Caribe.