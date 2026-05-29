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29 may 2026 Actualizado 13:57

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Periodista de Tropicana fue víctima de un atraco en Villagrande de Indias y perdió sus herramientas

Dos sujetos desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y lo intimidaron con un arma de fuego para obligarlo a entregar sus pertenencias

Entrada a Villagrande de Indias 2

Entrada a Villagrande de Indias 2(Caracol Radio Cartagena)

Entrada a Villagrande de Indias 2

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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El comunicador social y periodista Orlando Ramos Esalas, quien labora para la emisora Tropicana Estéreo 97.5 en Cartagena, se sumó a la lista de víctimas de la delincuencia que afecta con fuerza a la zona de conurbación entre la capital de Bolívar.

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El asalto se registró a las 4:30 de la madrugada de este viernes, en momentos en que el Orlando salía de su residencia en la manzana 13 de la urbanización Villagrande de Indias 2 con rumbo a su lugar de trabajo. En ese punto, dos sujetos desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y lo intimidaron con un arma de fuego para obligarlo a entregar sus pertenencias.

“Se me llevaron un morral color negro con todas mis herramientas de trabajo como: celular, micrófonos, audífonos, esponja y un chaleco color rojo con el logo de la emisora, y de La Esquina Cartagena. También la billetera con mis documentos personales y un reloj. Gracias a Dios no me causaron ningún daño físico, debió ser porque como no opuse resistencia”, expresó Ramos Esalas.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación debido a que los robos bajo esta modalidad se han vuelto recurrentes entre las 4:00 y las 5:30 de la mañana, coincidiendo con los horarios de salida de los trabajadores. Aunque la urbanización posee seguridad privada, los vigilantes no cuentan con armas de dotación para repeler las acciones criminales, mientras que el patrullaje del cuadrante de la Policía Metropolitana resulta insuficiente para la cobertura de toda la zona limítrofe.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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