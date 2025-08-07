Fiestas de Independencia 2025 en Cartagena tendrán a Marc Anthony, Maluma y Carlos Vives

En medio de una jornada marcada por el goce festivo, mucho colorido, cultura y tradición, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Gerencia de Fiestas y Corpoturismo, llevó a cabo en el emblemático Camellón de los Mártires el lanzamiento oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena de Indias 2025: ¡La Fiesta que nos une!

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con la presencia de los tradicionales actores festivos y las 39 candidatas al Reinado de Independencia 2025, la noche contó con la presentación magistral de Juan Carlos Coronel, hijo ilustre de Cartagena; además de las aclamadas actuaciones de Zaider, con sus éxitos al ritmo de champeta, y todo un derroche de talento por cuenta de Ekobios, bajo la dirección de Dixson Pérez y los arreglos musicales del maestro Édgar Avilán.

En esta ocasión, en un hecho inédito, también fueron presentadas las camisetas oficiales para el disfrute de las festividades.

La presentación oficial de la máxima expresión festiva del pueblo cartagenero, que conjuga historia, resistencia, libertad e identidad cultural, se inició con un desfile de la actual soberana de las Fiestas de Independencia 2024, Ximena Silva Padilla, y los personajes que simbolizan la historia, la libertad y las fortalezas del pueblo cartagenero: los grandes Lanceros.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, los grandes Lanceros 2024-2025: Rogelio Franco Hernández y Raquel Leottau Díaz hicieron su último desfile y, ante los aplausos del público asistente, llevaron a cabo la transmisión a sus sucesores: Kizzis Ramírez Delgado y Germán Pérez Caraballo.

En esta ocasión, por primera vez, también fueron elegidos los Lanceros Infantiles, quienes representan la apropiación de las festividades por parte de los niños y niñas de Cartagena. Ellos son: Isaac David Mercado Corrales y Caroll Andrea Quintana Pinilla, quienes simbolizan el futuro de las tradiciones festivas.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, fue el encargado de las palabras de apertura del lanzamiento oficial de las Fiestas de Independencia.

“Desde hoy retumban los tambores llamando a la alegría, a la tradición y al orgullo de ser y vivir a Cartagena como nunca antes. ¡Hoy nos preparamos para vivir las Fiestas de Independencia 2025 como se debe! Como un homenaje a nuestra historia y sus tradiciones, a nuestros barrios y sus personajes, y a la fuerza cultural que nos invita, como un pueblo que siempre resiste, a celebra la fiesta que nos une. Tenemos derecho a ser felices, a juntarnos en alegría, en paz y con el orgullo de ser cartageneros como el mayor escenario para disfrutar de nuestras Fiestas de Independencia”, destacó el alcalde Dumek Turbay, en medio de la bienvenida oficial a las Fiestas de Independencia.

Por su parte, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó: “El lanzamiento de nuestras fiestas fue una muestra vibrante del espíritu festivo de Cartagena. Nuestros artistas, hacedores, músicos, bailarines y gestores culturales fueron los protagonistas de una jornada memorable, en la que el valor supremo de la cultura se consolida en Cartagena”.

Desde la Gerencia de Fiestas, Alejandra Espinosa manifestó que: “Desde ya en Cartagena se respira ambiente festivo. Nuestras Fiestas de la Independencia son motivo de alegría para todos porque es el momento del año en el que brillan esas muestras culturales que nos hacen únicos. Hoy con Zaider y en noviembre con Marc Anthony, Maluma y muchos más los esperamos”.

Por su parte, Liliana Rodríguez, presidente Ejecutiva de Corpoturismo, expresó que: “La realización de las fiestas busca incrementar el flujo de visitantes nacionales, generando mayor ocupación hotelera, consumo en la cadena de valor turística y fortalecimiento de la economía local, así como potenciar el turismo cultural”.

En medio de la celebración, el Grupo Ekobios llevó a cabo la representación del Gran Cabildo, como espacio de sincretismo y resistencia cultural africana durante la época de la colonia, en esta ocasión, también con un homenaje al hijo mayor de Cartagena, Joe Arroyo.

Tras la gran muestra artística de Ekobios, en medio de un colorido desfile se llevó a cabo la presentación oficial, por primera vez, de las que serán las camisetas de las Fiestas de Independencia.

Luego el turno fue para un majestuoso desfile protagonizado por las 39 aspirantes al Reinado de las Fiestas de Independencia 2025, mujeres que con su liderazgo, inteligencia y belleza, representan a diferentes barrios y corregimientos de la ciudad.

La noche culminó con las presentaciones musicales de los hijos de la casa: Juan Carlos Coronel y Zaider, quienes deleitaron al público asistente con una descarga musical de puro sabor Caribe.

Esta vez, Juan Carlos Coronel, quien ya había dado un adelanto durante la celebración del Cumpleaños 492 de la Heroica, cantó a todo pulmón la que desde ahora será la canción oficial de las Fiestas de Independencia 2025, Cartagena: Tesoro y leyenda, un digno homenaje al ‘Corralito de piedras’, con mucho sabor tropical, en la voz de uno de los artistas más representativos, no solo de la capital de Bolívar, sino en el ámbito internacional.

Las Fiestas de Independencia en su edición 2025, marcadas por una agenda llena de tradición, cultura y rescate de lo nuestro, en esta ocasión destacan una nómina de artistas de lujo de la talla de: Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, Rikarena, Puerto Rican Power, Sergio Vargas, Jorge Alberto ‘El Canario’, Magic Juan, Rafa Pérez, Elder Dayán, Eddie Herrera, Twister, Lil Silvio y El Vega, Soneros de Gamero, Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Mr. Black, Cayito Dangond, DJ Tremendo, Farid Ortiz y Koffe el Kafetero.

¡Conozca la agenda oficial de las Fiestas de Independencia!

Agosto

15. Implementación de la Cátedra ‘Soy Cartagena’ en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito (Del 15 de agosto al 15 de octubre).

22-23. Formación en ‘Liderazgo con propósito’ a candidatas al Reinado de Independencia 2025.

26. Segunda Mesa de la Cartageneidad

Escuela Festiva

Programa de Formación a Candidatas al Reinado de Independencia (Agosto-Noviembre)

Septiembre

26. Preludio Cultural Universitario, en la Plaza de los Coches (Centro Histórico)

30. Tercera Mesa de la Cartageneidad

Octubre

1. Concurso ‘Mi barrio es Cartagena’ (1 de octubre al 30 de octubre)

3. Preludio Localidad 1: Histórica y del Caribe Norte (Plaza de Canapote). Con la participación de Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Puerto Rican Power y Koffe el Kafetero.

10. Preludio Localidad 2 de la Virgen y Turística (Estadio de Sóftbol de Las Palmeras). Con las presentaciones de Farid Ortiz, Sergio Vargas y Mr. Black.

17. Preludio de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía (Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo). La cuota musical contará con Cayito Dangond, Jorge Alberto ‘El Canario’ y DJ Tremendo.

24. Noche de Candela y Jolgorio de Tambores (Plaza de la Aduana, Centro Histórico)

30. Fiesta de periodistas y medios de comunicación

Noviembre

1. Ángeles somos. Gran Toma en barrio Nuevo Paraíso y Desfile Ángeles Somos: Dioses de la Libertad (Centro Histórico)

2. Desfile Tradición Festiva- Traje Artesanal Candidatas al Reinado de Independencia (Plaza de la Aduana). Con los Soneros de Gamero y Eddie Herrera.

5. Noche de Talentos (Teatro Adolfo Mejía)

6. Cabildo Escuela Normal Superior Cartagena de Indias (Centro Histórico)

Cabildo Vivo Itmina Fanti (Bocachica)

7. Entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza (Alcaldía Mayor de Cartagena)

-Desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia, en la Plaza de la Aduana, con las presentaciones de Magic Juan y Twister.

8. Desfile de las Diversidades (Centro Histórico)

9. Fiesta de grandes Lanceros y actores festivos

11. Sesión Solemne del Concejo Distrital de Cartagena: lectura del Acta de Independencia (Centro de Convenciones Cartagena de Indias)

Ofrenda Floral Mártires y Héroes de la Independencia (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad)

Desfile en honor a los héroes de la Independencia

(Centro Histórico)

12. Bando

Gran Desfile de Independencia (Desde el Túnel de Crespo hasta el Parque de la Marina)

12 y 13. Bolívar 1600 (Plaza de la Aduana)

14-15 Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal

Bahía de Cartagena-Parqueadero 2 del Centro de Convenciones

Cierre total de Calle del Arsenal

Los artistas invitados serán: Maluma, Carlos Vives y Elder Dayán (14 de noviembre).

Mientras que Marc Anthony, Rafa Pérez y Rikarena (15 de noviembre).

16 Cabildo de Getsemaní

Recorrido Canapote a Getsemaní

Salsa a la Plaza (Plaza de la Aduana)

17 Velada de Elección y Coronación Reina de la Independencia (Centro de Convenciones de las Américas), con la presentación central de Lil Silvio y El Vega.