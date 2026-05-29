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29 may 2026 Actualizado 13:26

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Cartagena

Buque ARC “Caribe” obtiene certificación operacional con nivel “Excelente”

Las pruebas incluyeron escenarios reales asociados a operaciones marítimas, maniobras especiales y atención de emergencias a bordo

Armada de Colombia

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Andrés Vizcaíno Villa

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El buque de investigación científico marina ARC “Caribe” de la Dirección General Marítima obtuvo una calificación final de 95.41 puntos, tras finalizar cuatro meses de evaluaciones y entrenamientos, en los que superaron con éxito 23 procedimientos operacionales y de emergencia, destacando las capacidades de alistamiento y entrenamiento dentro de la flota naval y de esta manera alcanzar el nivel de “Excelente”.

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Esta certificación es otorgada por el Centro de Evaluación y Certificación de la Flota de la Armada de Colombia, en el marco del proceso de certificación operacional adelantado a las unidades a flote de Dirección General Marítima, ratificando el cumplimiento de altos estándares operacionales y procedimentales exigidos por la institución.

Durante el proceso de evaluación se verificaron capacidades relacionadas con la coordinación, disciplina operativa, respuesta inmediata y alistamiento integral de la unidad naval.

Las pruebas incluyeron escenarios reales asociados a operaciones marítimas, maniobras especiales y atención de emergencias a bordo, así como procedimientos de alistamiento para el zarpe, maniobras de atraque y fondeo, tránsito por canal, operaciones en baja visibilidad, búsqueda y rescate, interdicción marítima, visita e inspección, y operaciones con apoyo aéreo y de helicóptero.

Además, también se evaluaron los procedimientos de emergencia relacionados con control de incendios e inundaciones, emergencias médicas, hombre al agua, abandono de buque y pérdida de gobierno.

Este resultado posiciona al buque de investigación ARC “Caribe” como una de las unidades con mayor nivel de preparación y capacidad operativa dentro de la flota naval, dejando en evidencia la capacidad técnica, táctica y operativa de su tripulación para dar respuesta oportuna ante distintos escenarios marítimos y de emergencia.

Obtener esta certificación significa que el buque cuenta con las capacidades humanas y operacionales necesarias para desarrollar de manera segura, eficiente y oportuna las misiones científicas, marítimas y de apoyo a la soberanía nacional.

Así mismo, ratifica que la unidad y su tripulación cuentan con el adecuado entrenamiento para operar en diferentes escenarios de alta exigencia.

La Autoridad Marítima Colombiana continuará fortaleciendo las capacidades operacionales y técnicas de sus unidades a flote, contribuyendo al cumplimiento eficiente de las misiones asignadas en investigación científica marina, defensa de la soberanía, seguridad integral marítima y protección de la vida humana en el mar.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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