Buque ARC “Caribe” obtiene certificación operacional con nivel “Excelente”

El buque de investigación científico marina ARC “Caribe” de la Dirección General Marítima obtuvo una calificación final de 95.41 puntos, tras finalizar cuatro meses de evaluaciones y entrenamientos, en los que superaron con éxito 23 procedimientos operacionales y de emergencia, destacando las capacidades de alistamiento y entrenamiento dentro de la flota naval y de esta manera alcanzar el nivel de “Excelente”.

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Esta certificación es otorgada por el Centro de Evaluación y Certificación de la Flota de la Armada de Colombia, en el marco del proceso de certificación operacional adelantado a las unidades a flote de Dirección General Marítima, ratificando el cumplimiento de altos estándares operacionales y procedimentales exigidos por la institución.

Durante el proceso de evaluación se verificaron capacidades relacionadas con la coordinación, disciplina operativa, respuesta inmediata y alistamiento integral de la unidad naval.

Las pruebas incluyeron escenarios reales asociados a operaciones marítimas, maniobras especiales y atención de emergencias a bordo, así como procedimientos de alistamiento para el zarpe, maniobras de atraque y fondeo, tránsito por canal, operaciones en baja visibilidad, búsqueda y rescate, interdicción marítima, visita e inspección, y operaciones con apoyo aéreo y de helicóptero.

Además, también se evaluaron los procedimientos de emergencia relacionados con control de incendios e inundaciones, emergencias médicas, hombre al agua, abandono de buque y pérdida de gobierno.

Este resultado posiciona al buque de investigación ARC “Caribe” como una de las unidades con mayor nivel de preparación y capacidad operativa dentro de la flota naval, dejando en evidencia la capacidad técnica, táctica y operativa de su tripulación para dar respuesta oportuna ante distintos escenarios marítimos y de emergencia.

Obtener esta certificación significa que el buque cuenta con las capacidades humanas y operacionales necesarias para desarrollar de manera segura, eficiente y oportuna las misiones científicas, marítimas y de apoyo a la soberanía nacional.

Así mismo, ratifica que la unidad y su tripulación cuentan con el adecuado entrenamiento para operar en diferentes escenarios de alta exigencia.

La Autoridad Marítima Colombiana continuará fortaleciendo las capacidades operacionales y técnicas de sus unidades a flote, contribuyendo al cumplimiento eficiente de las misiones asignadas en investigación científica marina, defensa de la soberanía, seguridad integral marítima y protección de la vida humana en el mar.