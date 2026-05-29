Fiscalía despliega fiscales y CTI para blindar elecciones presidenciales en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, ha dispuesto una estrategia integral orientada a garantizar la adecuada atención de los hechos que puedan constituir conductas delictivas durante el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En ese sentido, se dispuso la presencia de ocho fiscales en Cartagena, tanto en la sede de Crespo como en unidades móviles que acompañarán a las autoridades de policía judicial, a la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, fuerza pública y a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo anterior con el propósito de coordinar los trámites de actos urgentes de las noticias criminales que se presenten.

De igual manera, se destacaron cinco fiscales en Turbaco, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y Simití con el fin de atender de manera inmediata las alertas relacionadas con posibles delitos electorales y garantizar la oportuna recepción de denuncias.

Adicionalmente, se contará con el apoyo de 117 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que estarán distribuidos en puestos de votación, patrullas móviles, Unidad de Reacción Inmediata (URI), Casas de Justicia en Cartagena y en las unidades locales de El Carmen de Bolívar y Magangué.

Los servidores atenderán con prontitud las actuaciones relacionadas con irregularidades que afecten el normal desarrollo de la jornada reportadas por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel).

De otra parte, fueron habilitados diversos canales de atención para facilitar las denuncias. La ciudadanía podrá acudir a los 13 Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) o a los Centros de Atención de Fiscalía (CAF) en Cartagena y San Martín de Loba, donde estarán receptores destacados.

Así mismo, se encuentra disponible la línea gratuita 122 y la página web www.fiscalia.gov.co en el botón “Denuncia Fácil”.