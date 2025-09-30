El plan este viernes es en Canapote: inician los Preludios de las Fiestas de Independencia

La Localidad 1 se prepara para disfrutar de este gran espectáculo que rendirá tributo a las raíces del popular sector, bajo el nombre; Canapote: identidad y tradición Kalamari

¡Se prenden las Fiestas de Independencia 2025! Cartagena vive desde ya el ambiente festivo que conmemora esta gran fecha para la ciudad y el país, y como preámbulo a esta histórica celebración arrancan los reconocidos Preludios de la Independencia, que buscan contagiar de alegría, color, música y tradición las tres localidades de la ciudad.

”Tenemos todo listo para que Canapote y los sectores aledaños de la Localidad 1 vengan a disfrutar de este primer preludio, que se convierte en un abrebocas de lo que serán estas Fiestas de Independencia. Los esperamos desde las 4 de la tarde para que acompañen el maravilloso desfile que remata en la tradicional Plaza de Canapote con un gran concierto que tendrá una espectacular nómina que no se querrán perder”, afirma el Alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz.

Canapote: identidad y tradición Kalamari lleva por nombre el Preludio de la Localidad 1, que se realizará este viernes, 3 de octubre y que hará homenaje a la tradición y a los primeros moradores de este reconocido barrio. La invitación es para que toda la ciudadanía y vecinos de sectores aledaños participen no solo en el gran concierto sino que acompañen a las 15 comparsas que desfilarán bordeando el Caño Juan Angola. La nómina de artistas de este Preludio está conformada por Los Inéditos, Koffee el Kafetero, Poncho Zuleta y la Puerto Rican Power.

”Qué alegría sentimos de dar inicio a los Preludios de la Independencia, eventos llenos de tradición y que son sumamente importantes en el marco de las Fiestas de Independencia pues impactamos directamente a las comunidades. Son más de 500 artistas los que participarán en este gran evento. Nuestros actores festivos y la belleza de nuestras reinas de Independencia por supuesto también dicen presente. La Fiesta que nos une se vive desde los barrios con toda la alegría que nos caracteriza”, asegura Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Los detalles del Preludio de la Localidad 1

El evento, contempla un majestuoso recorrido que involucra comunidades aledañas a Canapote como lo son el sector del 7 de agosto, Crespito, Daniel Lemaitre, Santa María, entre otras.

Este desfile inicia a partir de las 4 de la tarde y en él participan como abanderados los Grandes Lanceros, la actual Reina de la Independencia, la directora del Ipcc, Lucy Espinosa, la Gerente de fiestas, Alejandra Espinosa, los actores festivos. Además de 15 grupos folclóricos que acompañarán a las 39 candidatas al Reinado de Independencia.

A las 6 de la tarde, en la tradicional Plaza de Canapote se da apertura al segundo momento del Preludio, que arranca con la presentación del video oficial de las Fiestas de Independencia, y de los actores festivos. Posteriormente el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz saludará a la comunidad presente.

”Desde la Gerencia de Fiestas, conversamos desde hace varias semanas con esta comunidad porque ese es el objetivo principal de La Fiesta que nos Une y es que seamos parte activa en la construcción de unas fiestas en las que todas las visiones son importantes. Canapote también nos escuchó y juntos preparamos este gran evento que esperamos que se disfruten de inicio a fin”, expresa Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas de la Alcaldía de Cartagena.

Uno de los momentos más especiales de la noche contempla el homenaje a personajes destacados de la Localidad 1, que en esta ocasión serán: Julio Torreglosa, reconocido por ser camarógrafo durante 35 años uno de de la famosa cadena Caracol Televisión; Piedad Pérez Porto, una talentosa artesana que durante anos se ha dedicado a elaborar todo tipo de obras con sus manos; Jose Miguel Alvarado, Dj Productor nacido en Canapote, actualmente es integrante de los colectivos musicales Assare y Tropikal Broders.

Seguidamente, el turno será para las hermosas candidatas al Reinado de la Independencia, quienes a través de un increíble show de danza, rendirán tributo un tributo al barrio de Canapote. También deleitarán a los presentes con una majestuosa pasarela.

Los encargados de prender la Fiesta que nos une en la Localidad 1 serán Los Inéditos, el vallenato de Poncho Zuleta, la agrupación salsera Puerto Rican Power y la champeta de Koffee El Kafetero