Abiertas inscripciones para programa que ofrece mil cupos universitarios a bachilleres de Cartagena

Cartagena

Ya están abiertas las inscripciones para el programa “La U a tu localidad”, que ofrece mil cupos a bachilleres de colegios oficiales de la ciudad para acceder a carreras de educación superior. Esta iniciativa se desarrolla bajo el marco de las Becas Cartagena 500 años y busca acercar la educación a cada rincón de la ciudad.

El gran valor agregado de este programa es que la oferta académica de las universidades Mayor de Cartagena, Unicolombo, Unitecnar y Uniminuto se impartirá directamente en las instalaciones de instituciones educativas oficiales de las diferentes localidades. De esta manera, jóvenes que antes veían la universidad como un sueño lejano, ahora podrán formarse cerca de sus comunidades.

Las carreras disponibles incluyen programas técnicos, tecnológicos y profesionales, en modalidades presencial, a distancia y mixta. Las clases se desarrollarán en las instituciones educativas Tierra Baja, San Felipe Neri (Olaya Herrera), Politécnico del Pozón, Fundación Pies Descalzos (Villas de Aranjuez), Nuestra Señora del Carmen, Gabriel García Márquez (Barrios Unidos), Bayunca, Técnico Luis Felipe Cabrera (Barú), Santa Ana (Barú), La Boquilla, Bertha Suttner (Nelson Mandela) y Nuevo Bosque.

El secretario de Educación distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó el impacto social de este programa al señalar que con estas becas “se busca transformar las vidas de miles de jóvenes cartageneros, brindándoles la oportunidad de formarse profesionalmente sin que la distancia o los recursos sean una barrera. Estamos sembrando esperanza y construyendo futuro en cada localidad”, enfatizó.

Los requisitos para quienes deseen inscribirse es haber egresado en los últimos 8 años de instituciones educativas oficiales o con matrícula contratada, pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, haber presentado las pruebas Saber 11 y estar registrado en el Sisbén IV (categorías A, B o C). Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre.