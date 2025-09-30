El musical que transformó Broadway llega por primera vez a Colombia: “Casi Normales”

La obra que redefinió el teatro musical contemporáneo llega a la capital: Casi Normales, una obra que ha sido ganadora del Premio Pulitzer y tres Premios Tony, se estrena por primera vez en Colombia

Considerado uno de los musicales más conmovedores de las últimas décadas, Casi Normales ha conmovido audiencias en Broadway, el West End y en el mundo entero por su manera honesta y profunda de abordar la salud mental, el amor y la resiliencia familiar.

En un mundo donde millones enfrentan depresión y trastornos mentales, Casi Normales abre un espacio artístico y sensible para hablar de lo que aún se esconde bajo estigmas. Esta producción se convierte en una experiencia imperdible que conecta el arte con una conversación necesaria sobre salud emocional y el poder del amor familiar.

Con música del multipremiado Tom Kitt y letras de Brian Yorkey, esta producción es una apuesta de 2Productores, compañía liderada por Juan Mondragón y Calo Mesa, que busca consolidar el teatro musical colombiano en la escena internacional.

En el marco del Mes de la Salud Mental, Casi Normales se convierte en una oportunidad única para reflexionar, desde el arte y la música, sobre temas que durante años han estado rodeados de silencios y estigmas.

En entrevista en Caracol Radio, Juan Mondragón productor de la obra en Colombia, aseguró qué: “Es una historia empática, una historia solidaria de salud mental que es muy humana y nos hace reconocernos en cada uno de nosotros”

La historia gira en torno a los Goodman, una familia aparentemente común, que debe enfrentarse al trastorno bipolar de Diana, la madre. A través de momentos desgarradores, llenos de humor y de ternura, la obra revela cómo cada miembro, lidia con el dolor, la esperanza y la búsqueda de normalidad.

“Uno se puede identificar en los seis personajes de esta obra, desde la persona que lo padece, la familia en medio del acompañamiento, las herramientas que podemos tener, la prueba error y la equivocación, desde los médicos y lo que han tratado de hacer con el tema de salud mental” comentó Mondragón.

Interpretada por Juliana Reyes, Juan Mondragón, Juanita Roldán, Juan Esteban Manrique, Calo Mesa y Juan Camilo Sánchez, acompañados de banda en vivo, esta versión colombiana reúne a talentos consagrados y nuevas voces del teatro musical nacional.

Juan Mondragón también destacó el acompañamiento que han tenido de un médico psicoanalista para abordar este tema de la mejor manera.

¿Dónde y cuándo?

Dónde: Teatro Liceo Frances (Carrera 8 No. 86-50, La Cabrera)

Teatro Liceo Frances (Carrera 8 No. 86-50, La Cabrera) Cuándo: Desde el viernes 26 de septiembre estará disponible a las 7:30 p.m.

Desde el viernes 26 de septiembre estará disponible a las 7:30 p.m. sábados 3:00 p.m. y 7:30 p.m. Domingos y festivos 4:00 p.m.

Boletería:

Las boletas para este musical están disponibles en TuBoleta.com, en la taquilla del teatro o llamando al (601) 593 6300 / #593.