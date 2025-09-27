¡Que viva Eddy Martínez, carajo!: Le gritaron en el Teatro Colón de Bogotá

El Ministerio de Cultura y el Dentro Nacional de las Artes delia Zapata, rindieron homenaje al maestro Eddy Martínez / Foto de PH@SEBASTIAN

Homenaje

Con más del 90 % de las sillas del Teatro Colón ocupadas y un público entusiasta que no dejaba de gritar “¡Viva Pasto, carajo!”, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, junto al Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, rindieron un emotivo homenaje al maestro Eduardo “Eddy” Martínez el pasado 26 de septiembre de 2025.

El maestro, nacido en Pasto, Nariño, el 12 de enero de 1942, ha dedicado su vida a promover géneros como el jazz y la salsa en escenarios de todo el mundo. En esta ocasión, acompañado por su big band, ofreció un recorrido musical extraordinario, interpretando piezas propias y arreglos de obras ajenas con ese toque distintivo que lo caracteriza.

Vestido de blanco impecable, en contraste con el elegante negro de su agrupación, Eddy Martínez asumió múltiples roles: timbalero, pianista, director y hasta cantante. Su entrega fue evidente en cada gesto, cada nota y cada palabra compartida con el público en el emblemático escenario de influencia barroca y rococó del Teatro Colón de Bogotá.

Durante más de dos horas, el maestro realizó un tránsito pedagógico por las obras interpretadas, cambiando de instrumentos, bailando, abrazando a sus músicos, elogiando sus trayectorias y compartiendo anécdotas cosechadas a lo largo de una carrera musical fructífera y exitosa. Su memoria prodigiosa le permitió recordar momentos clave de su vida artística, como su participación en la creación de la emblemática canción de identificación de la Fania All Stars, junto al legendario Ray Barretto.

A sus 83 años, Eddy Martínez demuestra que la edad no es un impedimento para seguir brillando en los escenarios. En sus palabras, exhortó al público a seguir invitándolo: “Cada vez que quieran, estaré en las tarimas que me llamen”.

El homenaje incluyó la interpretación completa, por primera vez en vivo, del álbum Midnight Jazz Affair, publicado en 2007 y nominado al Premio Grammy. Este trabajo, considerado visionario dentro de la música colombiana, fue originalmente grabado con músicos de orquestas sinfónicas de Nueva York. En el escenario lo acompañaron músicos de larga trayectoria como Jorge Guzmán y Fabio Ortiz, quienes aportaron a la química necesaria para dar vida a este ambicioso montaje.

La celebración continuó el 27 de septiembre con la proyección del documental Viva Edy, dirigido por Carlos Ospina, en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, seguido de un conversatorio con la presencia del maestro.

La trayectoria de Eddy Martínez, conocido como “El Indestructible”, incluye colaboraciones con gigantes de la música como Tito Puente, Celia Cruz, Rubén Blades, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Chick Corea, Gato Barbieri, Ron Carter, Dizzy Gillespie, Airto Moreira y Paquito D’Rivera. Su versatilidad como pianista, baterista, compositor, productor y arreglista lo ha convertido en un referente indiscutible del latin jazz y la salsa.

Además, ha compuesto música para películas como Casada con la mafia (1988), protagonizada por Michelle Pfeiffer, y ha trabajado en producciones de Broadway. Su talento ha sido reconocido por su capacidad para innovar y por su sensibilidad artística, que lo ha llevado a compartir escenario con los más grandes.

Este homenaje no solo celebró su legado musical, sino también su impacto cultural como embajador de la música colombiana en el mundo. Como él mismo expresó: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”.carcarlos