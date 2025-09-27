Jon Secada regresa a Bogotá: Fechas y boletería

El cantautor cubano-estadounidense y ganador de múltiples premios Grammy Jon Secada, con más de 20 millones de discos vendidos y una carrera que ha trascendido fronteras e idiomas, deleita a sus seguidores con su más reciente lanzamiento “Fascination” junto a Gonzalo Rubalcaba, pianista y arreglista de talla mundial.

“Fascination” es un testimonio del respeto mutuo y la visión artística entre ambos músicos. Combinando elementos de jazz, world music y tradición afrocaribeña, el resultado es un tributo personal que, más allá de imitar, reinventa los clásicos interpretados por Nat King Cole en español, aportándoles una dimensión fresca y contemporánea resaltando tanto la riqueza melódica como la conexión emocional que han mantenido por generaciones.

Bogotá fue la ciudad escogida por Jon Secada para celebrar San Valentín el próximo 14 de febrero de 2026 en una velada íntima y cargada de romanticismo y nostalgia, donde el público asistente, podrá revivir éxitos que marcaron la generación de los 90’s como Just Another Day, Angel (Trataré de Olvidarte) y Otro Día Más Sin Verte, además de disfrutar de nuevas interpretaciones que muestran la madurez artística de Secada.

Grabado en vivo durante tres días en el L. Austin Weeks Studio del Frost School of Music y producido por Julio Bagué y Mary Megan Peer, “Fascination” representa uno de los proyectos más ambiciosos y gratificantes para ambos artistas.

En su nuevo álbum también destaca entre sus canciones, un emotivo dueto que hace con su hija Mikaela, quien también se dedica al arte en el Teatro de Broadway.

Fecha:

Jon Secada, se estará presentando en Bogotá el 14 de febrero de 2026 en el Teatro Astor Plaza ubicado en la Calle 67 #11- 58

Precios:

General: $174.500

Balcón: $306.500

Platea: $377.500

VIP: $377.200

Jon Secada también ha sido compositor de grandes temas para otros artistas como Ricky Martin con la canción “Que Dia Es Hoy”, Chayanne y Vanessa Williams “Refugio De Amor”, y Gloria Estefan con el tema “Volverás” y “Hablas de Mi”), entre otros, además de coescribir para ella “Otro Día Más Sin Verte”.

Es dueño de varios premios como Grammy, BMI, The World Music Awards, The Caribbean Musci Awards, Billboard Latin Music y también destacan sus contribuciones en el ámbito de la salud, siendo en 2004 nombrado campeón de la salud de la OPS.

Febrero será el mes para que “las canciones digan lo que el corazón no puede”, Jon Secada llenará de música y emoción el corazón de sus fanáticos en Colombia.