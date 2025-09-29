¡Empezó la semana a la baja! Precio de la carga de café en Colombia HOY 29 de septiembre, según FNC

En meses anteriores, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), estableció que para el segundo semestre del 2025, se evidenciaría un gran aumento en cuanto a la producción de sacos de café, pues esto, ya se venía evidenciando en meses anteriores donde se justificó dicho incremento con un desplazamiento de las cosechas.

Este fenómeno, según la Federación Nacional de Cafeteros, se estaba dando como resultado de un patrón climático atípico, en el cual se evidenciaron lluvias persistentes que no permitieron la recolección del grano durante la temporada en que se realizaba comúnmente.

Bajo este contexto, en los meses de octubre y noviembre, se tendrá una gran cosecha cafetera en diferentes municipios del país, razón por la cual, ha aumentado la necesidad de personas que se dediquen a la recolección del café.

Específicamente, se están solicitando cerca de 7.000 caficultores para la cosecha, que se extenderá hasta el mes de noviembre en los municipios de Quimbaya, Filandia, Circasia, Montenegro, Armenia y La Tebaida.

José Martín Vásquez, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, extendió la invitación para que las personas que se encuentren interesadas hagan parte de la recolección, agregando que como se realiza tradicionalmente, en las plazas principales de los diferentes municipios, se pueden contactar con los mayordomos o dueños de las fincas que están requiriendo los recolectores.

Además, añadió que se está trabajando de la mano con la policía y diferentes instituciones, para garantizar la seguridad de recolectores, caficultores y demás trabajadores del campo. Esto, entendiendo que en estas épocas de cosecha se puede presentar un mayor índice de inseguridad.

Precio del café en Colombia

Para el día de hoy, lunes, el precio del café abrió la semana con una disminución frente al valor presentado el pasado viernes, esta vez de 42 pesos colombianos, según lo presentado en el informe diario de la Federación Nacional de Cafeteros.

Según, el valor establecido de la carga de 125 kg de pergamino seco FR 94, para hoy, 29 de septiembre, es de 2,878,000 COP. Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en 10,000 COP/Kg.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia – Carga: $2,878,500 | Kilo: $23,028 | Arroba: $287,850

$2,878,500 $23,028 $287,850 Bogotá – Carga: $2,877,250 | Kilo: $23,018 | Arroba: $287,725

$2,877,250 $23,018 $287,725 Bucaramanga – Carga: $2,876,875 | Kilo: $23,015 | Arroba: $287,688

$2,876,875 $23,015 $287,688 Buga – Carga: $2,879,250 | Kilo: $23,034 | Arroba: $287,925

$2,879,250 $23,034 $287,925 Chinchiná – Carga: $2,878,375 | Kilo: $23,027 | Arroba: $287,838

$2,878,375 $23,027 $287,838 Cúcuta – Carga: $2,876,375 | Kilo: $23,011 | Arroba: $287,638

$2,876,375 $23,011 $287,638 Ibagué – Carga: $2,877,625 | Kilo: $23,021 | Arroba: $287,763

$2,877,625 $23,021 $287,763 Manizales – Carga: $2,878,375 | Kilo: $23,027 | Arroba: $287,838

$2,878,375 $23,027 $287,838 Medellín – Carga: $2,877,625 | Kilo: $23,021 | Arroba: $287,763

$2,877,625 $23,021 $287,763 Neiva – Carga: $2,876,750 | Kilo: $23,014 | Arroba: $287,675

$2,876,750 $23,014 $287,675 Pamplona – Carga: $2,876,500 | Kilo: $23,012 | Arroba: $287,650

$2,876,500 $23,012 $287,650 Pasto – Carga: $2,876,500 | Kilo: $23,012 | Arroba: $287,650

$2,876,500 $23,012 $287,650 Pereira – Carga: $2,878,375 | Kilo: $23,027 | Arroba: $287,838

$2,878,375 $23,027 $287,838 Popayán – Carga: $2,878,625 | Kilo: $23,029 | Arroba: $287,863

$2,878,625 $23,029 $287,863 Santa Marta – Carga: $2,880,125 | Kilo: $23,041 | Arroba: $288,013

$2,880,125 $23,041 $288,013 Valledupar – Carga: $2,877,750 | Kilo: $23,022 | Arroba: $287,775

