¿Hay complicaciones para los exportadores de café por la baja del dólar en Colombia?

En Colombia, el dólar mantiene su tendencia a la baja y ya se ubica en niveles que no se veían hace meses, el cual ha beneficiado algunos importadores en los sectores tecnológicos, textiles o servicios digitales. Sin embargo, para sectores exportadores como el del café, el panorama es distinto.

En Caracol Radio hablamos con Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (ASOEXPORT), quien señaló que la baja del dólar puede afectar a los exportadores del grano, aunque también existen factores que les permiten compensar el impacto al momento de enviar la carga al exterior.

“La caída del dólar es un desincentivo para los exportadores. Sin embargo, cuando uno analiza el comportamiento de la bolsa de Nueva York, que es donde cotiza el café, pues ha estado durante el año en un comportamiento positivo y eso de alguna manera ha compensado la caída del dólar”, aseguró.

Los exportadores compensan el impacto del dólar al enviar la carga de los productos al exterior

Según el presidente de ASOEXPORT, hoy en día los exportadores registran precios de carga por debajo de los 4.000 pesos, lo cual beneficia a las familias cafeteras del país.

“Registramos en estos días niveles de precio de carga por encima de los 3.800.000 pesos, lo cual es una buena noticia para los productores de café y para las 550.000 familias cafeteras y los más de 600 municipios cafeteros en todo el país”, agregó.