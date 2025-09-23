Comité de Cafeteros de Caldas: este año se han recuperado 400 hectáreas en cultivos de café

Manizales

Desde febrero del presente año, la renovación de cultivos ha sido el objetivo del Comité de Cafeteros de Caldas, para tener nuevos procesos de siembra y evitar el reemplazo de terrenos y su uso. Natalia Yepes, directora ejecutiva del comité, afirma que Caldas es el quinto departamento con mayor producción del grano en Colombia.

“Colombia tiene 600 municipios cafeteros, en el listado de los 32 más productivos del país, 13 son caldenses, esas cifras son importantes, el primer municipio más productivo de nuestro departamento es Palestina y el segundo es Chinchiná. Para nosotros es primordial contar con la gobernación y las alcaldías, puesto que los mandatarios locales le apuestan a la renovación y siembras de café. Desde febrero hemos aumentado 400 hectáreas”.

La Directora del comité agrega que no están perdiendo terrenos de café, sino que están renovando todo lo relacionado a los eslabones de la cadena de valor del café, por eso decidieron apostar con las entidades territoriales a través de concursos y los diferentes escenarios que han hecho parte, “entonces es fundamental que donde hay café, hay desarrollo económico y social y donde hay educación, hay claramente paz”.

Yepes, finaliza diciendo que a través de varias estrategias que implementan en las fincas y municipios cafeteros que se ubican en el Centro - Sur, norte, Alto oriente y occidente de Caldas, la recuperación de tierras avanza firmemente.