¡Trabajo sí hay! En el Quindío se necesitan 7000 recolectores de café para la cosecha

Trabajo si hay, en el departamento del Quindío se necesitan 7000 recolectores de café para la cosecha de este segundo semestre de año que se extenderá hasta finales de noviembre.

Entre los meses de octubre y noviembre de este 2025, la cosecha cafetera se vivirá en los municipios de Quimbaya, Filandia, Circasia, Montenegro, Armenia y La Tebaida.

El director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez y la importancia del empleo que se genera en esos meses para la recolección del grano “algo muy importante que queremos resaltar y es ese compromiso de los recolectores en las cosechas de los departamentos cafeteros. Para el caso del departamento del Quindío en esta ocasión requerimos 7000 recolectores para atender la cosecha.

Entonces pues hago la invitación a todos ellos para que participen, se vinculen a la recolección del café de este segundo semestre en los diferentes municipios del Quindío.

¿Qué deben hacer y cómo son las condiciones para estos recolectores?

El líder gremial agregó como es tradicionalmente en las plazas principales de los diferentes municipios cafeteros se pueden contactar con los mayordomos o propietarios de las fincas o también asistir a los comités municipales y dejar los diferentes datos o la cooperativa de caficultores.

Aquí hablamos desde la institucionalidad cafetera y pues también la policía y el ejército y todas las demás instituciones en torno a temas de seguridad nos acompañan y precisamente esto que busca, garantizarles también la seguridad a los recolectores a los trabajadores del campo y a los caficultores.

El Quindío continúa consolidándose como un territorio atractivo para los recolectores de café, gracias a cultivos jóvenes y altamente productivos, vías de acceso en buen estado, condiciones dignas de alojamiento, alimentación y trato.

Estos factores hacen de la región un destino confiable para quienes buscan empleo en la recolección de café, incentivando así una migración laboral temporal que fortalece la economía rural.