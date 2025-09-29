Fedetranscarga alerta pérdidas de $6 mil millones por robos de café en la ruta Pasto–Buenaventura( Thot )

Según la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, en los últimos diez meses se han registrado 18 hurtos, dos intentos de robo y un saqueo, que ya dejan pérdidas superiores a 6.300 millones de pesos.

Los hechos se concentran en el sector conocido como Vía La Fonda, en el Patía caucano, donde los vehículos son desviados y descargados ilegalmente en Sajandí, Cauca.

Las autoridades atribuyen estos ataques a la estructura Carlos Patiño, disidencia de las FARC, situación que que representa un alto riesgo para la vida de los transportadores.

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, advirtió que muchos conductores se niegan a movilizar la carga bajo estas condiciones, lo que amenaza la economía cafetera del país.

“Los transportadores se niegan a prestar el servicio porque temen por su integridad física y por supuesto la de sus vehículos. El transporte diario en esta ruta de sacos de café es de más de 3.100 sacos. El riesgo a la vida de los transportadores es enorme por este tipo de situaciones y por supuesto se pone en juego la estabilidad económica de la región que depende de esa cosecha de café”, afirmó.

La Federación pide al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército reforzar de manera inmediata la seguridad en esta ruta estratégica para Colombia.

“Solicitamos que se aumente ya el pie de fuerza de la policía y del ejército para que este tipo de situaciones que vienen presentándose ya hace tantos meses cese de manera inmediata y más bajo las circunstancias que hoy estamos viviendo de una cosecha que económicamente beneficia a la región y beneficia al país”, concluyó.