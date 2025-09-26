Huila se consolida en la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo

Neiva

La Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo se ha convertido en una vitrina estratégica para mostrar la riqueza productiva del Huila. El departamento aporta cerca del 20% de la producción nacional de café y se destaca por ofrecer granos de la más alta calidad. Asimismo, el cacao huilense gana reconocimiento en mercados internacionales, especialmente en Europa, donde es apreciado por sus ventajas comparativas y competitividad.

Este evento no solo permite visibilizar la fortaleza del sector agropecuario, sino que también impulsa el agroturismo como una alternativa económica en crecimiento. Bajo la estrategia “Huila, un paraíso por descubrir”, la región resalta sus atractivos turísticos y culturales. Con ello, se proyecta como un destino que combina la producción agrícola con experiencias únicas para visitantes nacionales e internacionales.

Rodrigo Villalba Mosquera, Gobernador del Huila, afirmo que “la feria contará con la participación de países invitados de gran relevancia, principalmente europeos, además de representantes de Asia y América. Se espera la presencia del embajador de Panamá y delegados de China, entre otros, quienes asistirán a espacios como subastas y ruedas de negocios. Estos encuentros abren la puerta a nuevas oportunidades comerciales que fortalecen la economía regional”.

El gobierno departamental ha destinado más de 1.000 millones de pesos para la realización de la feria, reafirmando su compromiso con la caficultura y la cacaocultura. La inversión no solo financia el evento, sino que también respalda la transformación productiva que vienen adelantando los agricultores. De esta manera, el Huila se posiciona como líder en producción y calidad, manteniendo su sitial en los mercados nacionales e internacional