8 exFarc rindieron versión en la JEP por tomas guerrilleras y crímenes en Antioquia, Caldas y Córdoba

Bogotá

Ocho exintegrantes del Bloque Noroccidental de la antigua guerrilla de las Farc rindieron versión ante la JEP. Estuvieron acompañados por cuatro firmantes de paz que, aunque no estaban convocados a estas diligencias, de forma voluntaria, llegaron a este espacio para contribuir a la construcción colectiva de verdad.

Durante cinco días de audiencia, entregaron información sobre su participación en masacres, homicidios selectivos, tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, daños a infraestructura pública y privada, entre otros hechos ocurridos en Antioquia, Caldas y algunas zonas de Córdoba, donde operó esta estructura de las antiguas Farc.

Los comparecientes respondieron preguntas sobre 58 hechos victimizantes cometidos en la zona de influencia del Bloque Noroccidental. Los magistrados de la JEP profundizaron en la forma de operar de los frentes 9°, 18, 36, 47, Aurelio Rodríguez y el Frente Urbano Jacobo Arenas. Además, los antiguos miembros de las Farc reconocieron que muchas de las acciones perpetradas tenían la intención de hacer frente a la Fuerza Pública y a los grupos paramilitares que iniciaron una contraofensiva desde inicios del año 2000.

Lo que reconocieron ante la JEP estos exFarc

Aportaron información sobre un asalto a la Policía en Granada, Antioquia, el 6 de diciembre de 2000. La incursión inició con la detonación de un carro bomba frente a la estación de Policía, dejando al menos 23 personas muertas, entre ellas civiles, adultos y niños, además de policías. Los comparecientes explicaron que, en ese momento, tenían la orden de atacar las estaciones de Policía como estrategia para afectar al Estado y fortalecer su presencia territorial.

Los comparecientes hablaron de la voladura del puente Danticas en San Rafael, Antioquia, en 2003. Como consecuencia, una ambulancia que se movilizaba en horas de la madrugada cayó al abismo, causando la muerte de una enfermera y dos mujeres más.

En la audiencia, los exintegrantes de las Farc también admitieron haber cometido atentados para presionar el pago de las extorsiones. Uno de ellos fue el ataque del 25 de octubre de 2003 contra la planta de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) en Yarumal, Antioquia. Allí, los guerrilleros instalaron un explosivo en una cantina de leche y el estallido dejó varios muertos y heridos. Asimismo, se refirieron a su participación en el atentado del 22 de julio de 2000 contra las sedes de “Apuestas Echeverri” en Medellín, ubicadas en el Parque de Bolívar, Laureles y San Javier. Estos hechos también dejaron varias personas heridas.

Los magistrados de la JEP indagaron sobre la toma de Nariño, Antioquia, ocurrida el 30 de julio de 1999. Cerca de 10 policías y siete civiles murieron, entre ellos, menores de edad. Además, alrededor de 20 personas resultaron heridas, y hubo afectaciones a entidades como el hospital municipal y el Banco Agrario.

Estos testimonios se recopilaron en medio de la investigación del Caso 10 que aborda los crímenes no amnistiables atribuidos a las extintas Farc en el marco del conflicto armado. Es decir, crímenes graves que no pueden recibir perdón judicial.

Las víctimas podrán presentar observaciones sobre lo dicho por los comparecientes de las antiguas Farc ante la JEP en audiencias que serán convocadas en los próximos meses.