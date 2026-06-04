Fiscalía imputó a Carlos Mattos, por las polémicas salidas de La Picota en 2022

Fotografía de la audiencia en la que fue imputado Carlos Mattos.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación contra Carlos José Mattos Barrero, por las cuestionadas salidas de la cárcel La Picota, descubiertas en marzo de 2022 y que quedaron consignadas en varios videos.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción detalló ante la juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que el empresario al parecer, participó de un entramado de corrupción que “le permitió estar fuera de la Cárcel Picota luego de asistir a citas médicas autorizadas”.

La Fiscalía logró acreditar que “los días 11, 17, 23 y 26 de febrero de 2022, Mattos Barrero recibió autorización para salir de la Cárcel Picota en donde estaba privado de la libertad por una condena por delitos de corrupción para asistir a citas médicas en centros hospitalarios en el norte de Bogotá. Cada desplazamiento se realizó en camionetas de uso oficial y en compañía de dos custodios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”.

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Además, los elementos materiales probatorios recopilados señalan que las consultas médicas supuestamente terminaban hacia medio día pero Mattos Barrero no regresaba inmediatamente al centro de reclusión y en su lugar se desplazaba a su oficina como lo estableció el jefe de remisiones de la Picota. También se estableció que habría utilizado teléfonos celulares sin estar autorizado para realizarlo.

“En una de las salidas está comprobado que el procesado, al parecer, salió en una camioneta del Inpec de la cárcel aunque en el trayecto cambió a un vehículo particular para dirigirse a sus oficinas y no asistir al centro médico”, señaló la Fiscalía.

Durante la audiencia, la fiscal narró los cuatro eventos en los que Mattos Barrero habría incurrido en actos ilícitos.

“En los cuatro eventos investigado el hoy imputado luego de sostener reuniones con particulares, familiares y desarrollar diferentes actividades de carácter personal regresaba a la cárcel pasada las cinco de la tarde”, detalló la Fiscalía.

Debido a esto, la fiscal del caso le imputó los delitos de prevaricato por omisión y peculado por uso, sin embargo, no aceptó los cargos y se declaró inocente.

La imputación se dio luego de un fallido principio de oportunidad que fue revelado por la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

Carlos Mattos quedó en libertad

La juez sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le concedió la libertad a Carlos José Mattos Barrero, condenado por el escándalo de corrupción judicial Hyundai.

La juez que adoptó la decisión es la misma que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de la fallecida Enilce López, alias la Gata.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el beneficio le fue otorgado a Mattos Barrero luego de renunciar al recurso extraordinario de casación en las dos condenas impuestas en su contra, tras ser hallado culpable de sobornar a dos jueces de la República para obtener medidas cautelares favorables en un litigio contra la marca coreana Hyundai.

Además, se conoció que Mattos Barrero cumplió con las tres quintas partes de las condenas y solicitó la acumulación de las mismas.

El empresario también logró redimir parte de la pena mediante estudio y trabajo, así como con la publicación de un libro.

No obstante, permanecía en detención domiciliaria desde febrero de 2023, cuando un juzgado le concedió ese beneficio debido a las múltiples enfermedades que le habían sido diagnosticadas.

Condenas

Primer Caso

Mattos Barrero fue hallado culpable por sobornar con 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para que dejara en firme las medidas cautelares que finalmente le permitieron continuar comercializando vehículos de la marca Hyundai en el país.

Segundo caso

La Fiscalía General de la Nación logró probar en juicio que el exjuez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, por haber recibido el soborno de 700 millones de pesos a cambio de expedir medidas cautelares para beneficiar al expresidente de Hyundai en Colombia, Carlos Mattos.

Huertas fue hallado culpable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador y el delito de cohecho en calidad de autor directo.

Según la Fiscalía, el exjuez expidió medidas cautelares en el año 2016 con las que Mattos, logró seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Durante la etapa de juicio, se demostró con pruebas contundentes no solamente el pago de las coimas sino también el favorecimiento que brindó a cambio de ellas a Mattos.