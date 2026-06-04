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04 jun 2026 Actualizado 22:06

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Justicia

Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gerente de RTVC, Hollman Morris

Esto por presuntas irregularidades relacionadas con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al Gobierno.

Hollman Morris

Hollman Morris / Colprensa

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presuntas irregularidades relacionadas con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al Gobierno.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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