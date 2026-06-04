Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gerente de RTVC, Hollman Morris
Esto por presuntas irregularidades relacionadas con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al Gobierno.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presuntas irregularidades relacionadas con la utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al Gobierno.
Noticia en desarrollo
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...