Procurador Eljach critica que JEP haya emitido sentencias sin tener plata para su ejecución

JUSTICIA

El procurador General, Gregorio Eljach, se refirió a la alerta emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre que no hay suficientes recursos para implementar las dos sanciones emitidas por falsos positivos y secuestros.

Ante esta situación el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, envió una carta a diferentes entidades del Gobierno para que cumplan con su responsabilidad de garantizar el dinero para poder ejecutar estas sanciones que contienen proyectos restaurativos.

Le puede interesar Olmedo López declaró en investigación contra Peralta, Chagüi y Trujillo por corrupción UNGRD

De acuedo con el presidente de la JEP, esta implementación podría costar 121.858 millones de pesos y solo hay 20 mil millones de pesos.

Procurador Eljach se pronuncia

Sobre la alerta de la JEP de la falta de recursos para cumplir con las primeras sanciones el Procurador General, Gregorio Eljach, aseguró que hicieron la solicitud luego de que se profiriera la sentencia.

“Hubiera sido preferible que se preparan desde antes como lo solicitó la procuraduría delegada ante la JEP que se advirtió que no habían ni los proyectos ni los recursos ojalá se provean pronto”, dijo.

#JUSTICIA “Hubiera sido preferible que se preparan desde antes como lo solicitó la procuraduría delegada ante la JEP que advirtió que no habían ni los proyectos, ni los recursos ojalá se provean pronto”, dijo el procurador sobre la falta de financiación por parte del Estado para… pic.twitter.com/vNkt1SFAwg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2025

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente

Por otro lado, el jefe del Ministerio Público se refirió a la intención del Gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Hablando de los temas de las mayorías, no creo que las haya dispuestas en Senado y Cámara en este momento en un asunto que no es de urgencia para el país y que estratégicamente podría ser conveniente pero en el momento no lo necesitamos”.