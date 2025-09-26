JEP encuentra nuevas estructuras óseas en La Escombrera de Medellín: ya son 7 cuerpos hallados

Bogotá

En el marco de la búsqueda judicial que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación recuperó nuevas estructuras óseas que corresponderían a otra víctima de desaparición forzada. Con esto, asciende a siete el número de personas exhumadas durante esta intervención judicial en este punto de interés forense. De las siete víctimas halladas en La Escombrera; cuatro de ellas han sido identificadas y entregadas a sus familias.

El cuerpo fue ubicado en la zona incluida en la ampliación de la medida de protección ordenada por la magistratura en abril de este año, a pocos metros del lugar donde fueron encontradas las seis primeras víctimas en diciembre de 2024, enero y julio de 2025. Estas labores hacen parte de la estrategia de búsqueda adelantada por la JEP en este escenario de alto interés forense, considerado uno de los más complejos del país.

La exhumación se realizó con el acompañamiento de familias buscadoras y de representantes de las organizaciones peticionarias: Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quienes han mantenido presencia constante en el lugar, vigilando cada avance de la búsqueda.

La excavación avanza en un nivel de suelo correspondiente al año 2002, considerado dentro del periodo histórico relevante para la investigación. Entre julio de 2024 y septiembre de 2025 se han removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra en La Escombrera.

Este resultado de encontrar estructuras óseas en La Escombrera, no solo valida los reclamos históricos de las familias buscadoras, sino que también aporta evidencia clave para la investigación judicial y constituye un paso esencial en el esclarecimiento de la verdad.

La Comuna 13 de Medellín fue un territorio en disputa por el control de diversos grupos armados. En esta zona, guerrilla y paramilitares libraron una intensa confrontación armada por el dominio de este sector. Adicionalmente, la JEP estableció que, entre 2001 y 2004, se llevaron a cabo 34 operaciones militares en este lugar.