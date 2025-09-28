Cierran pabellón de la cárcel Modelo de Bucaramanga por varicela y aíslan tres más por tuberculosis

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La situación de salud pública en la Cárcel Modelo de Bucaramanga se agrava por brotes de enfermedades contagiosas.

La Secretaría de Salud confirmó el cierre del pabellón 3 por un brote de varicela, el cual permanecerá en aislamiento durante 42 días.

“Se debe realizar el cierre del patio tres hasta 42 días después del último caso reportado. Se continuará con las acciones y actividades pertinentes relacionadas con el evento, durante el tiempo de seguimiento y aislamiento según lo reportado por el equipo de salud de Norsalud”, indicó la entidad.

A este panorama se suma el incremento de casos de tuberculosis en otros tres pabellones, entre ellos uno destinado exclusivamente a adultos mayores, que también están bajo medidas de aislamiento sanitario.

La cárcel cuenta con 7 pabellones y de ellos cuatro están en alerta por el brote de enfermedades contagiosas.

La combinación de estas enfermedades tiene en vilo a toda la población carcelaria, incluidas las visitas familiares y el personal del Inpec.

Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios en Santander, alertó que la situación es crítica y pidió medidas más drásticas.

“Los brotes de varicela y tuberculosis ya están en varios pabellones. Solicitamos con urgencia el cerramiento total de la cárcel, incluidas las visitas porque el riesgo de contagio es demasiado alto. La vida de los internos, funcionarios y familiares está en juego”, advirtió.

Actualmente, la cárcel registra un hacinamiento del 77,3%, con 2.211 internos, lo que significa 964 personas por encima de su capacidad.

Este factor, según el veedor, agrava la propagación de enfermedades y dificulta los protocolos sanitarios.

Aunque las visitas continúan permitidas en la mayoría de pabellones, las autoridades no descartan tomar decisiones más estrictas dada la magnitud de la emergencia.

Se espera un nuevo pronunciamiento de la Secretaría de Salud sobre las medidas a implementar en el penal.