Cae en Bucaramanga presunto homicida de empresario asesinado tras retirar 20 millones de pesos

Bucaramanga

En las últimas horas autoridades en Bucaramanga lograron la captura de Nelson Lascarro Camargo, de 41 años, en la calle 30 con carrera 18 en el centro de la ciudad.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

El detenido era requerido por los delitos de homicidio agravado por hurto calificado, así como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Según el reporte de la policía metropolitana de Bucaramanga Lascarro Camargo es reincidente que utilizaba la modalidad de hurto y fleteo para cometer sus ilícitos.

Puede leer: Ejército Nacional recuperó a dos menores de edad reclutados por el ELN en Santander

Registra al menos cinco anotaciones como homicidio, fuga de presos, porte ilegal de armas y dos por hurto calificado.

La investigación está relacionada con el crimen de Ramiro Barrios. Hecho que ocurrió luego de que su familia retirara 20 millones de pesos de una entidad bancaria.

Le sugerimos: Sicariato en el centro de Bucaramanga: un hombre de 33 años recibió tres impactos por arma de fuego

Cuando se dirigían al patinódromo para recoger a una menor, dos hombres en motocicleta interceptaron a la nuera de Barrios para arrebatarle un bolso.

El ciudadano reaccionó con un revólver calibre 38, pero en el cruce de disparos recibió un impacto en el pecho que le costó la vida.

Más noticias: VIDEO: Vandalismo dejó fuera de servicio algunos semáforos en Floridablanca

Barrios fue trasladado a la Clínica de la Policía donde llegó sin signos vitales.

Las autoridades confirmaron que el capturado habría participado en este hecho violento.

Resaltaron que con esta aprehensión se da un golpe importante contra estructuras dedicadas al fleteo en Bucaramanga y su área metropolitana.